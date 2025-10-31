Martina Dalić: "Donirala sam dodatnih 2.000 eura"

Predsjednica Uprave Podravke, Martina Dalić, objavila je na društvenoj mreži LinkedIn da je danas prodano svih 350 dionica Podravke koje je ranije kupila greškom, u razdoblju kada je trgovanje bilo zabranjeno.

Dalić je pojasnila kako su dionice kupljene po prosječnoj cijeni od 155,52 eura, a prodane po prosječnoj cijeni od 155,97 eura, čime je ostvarena zarada od 157,5 eura. U skladu s ranijim obećanjem, taj iznos donirala je u humanitarne svrhe, i to Autonomnoj ženskoj kući Zagreb.

"Kako je ostvarena zarada vrlo mala, Autonomnoj ženskoj kući Zagreb donirala sam dodatnih 2.000 eura", navela je Dalić.

Dodala je kako je i ova prodaja, kao i sve prethodne kupnje — uključujući i onu koja se dogodila osobnom pogreškom — transparentno objavljena na stranicama Zagrebačke burze, Hine i Podravke.