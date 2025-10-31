Close Menu

Martina Dalić: "Donirala sam dodatnih 2.000 eura"

Dalić je pojasnila

Predsjednica Uprave Podravke, Martina Dalić, objavila je na društvenoj mreži LinkedIn da je danas prodano svih 350 dionica Podravke koje je ranije kupila greškom, u razdoblju kada je trgovanje bilo zabranjeno.

Dalić je pojasnila kako su dionice kupljene po prosječnoj cijeni od 155,52 eura, a prodane po prosječnoj cijeni od 155,97 eura, čime je ostvarena zarada od 157,5 eura. U skladu s ranijim obećanjem, taj iznos donirala je u humanitarne svrhe, i to Autonomnoj ženskoj kući Zagreb.

"Kako je ostvarena zarada vrlo mala, Autonomnoj ženskoj kući Zagreb donirala sam dodatnih 2.000 eura", navela je Dalić.

Dodala je kako je i ova prodaja, kao i sve prethodne kupnje — uključujući i onu koja se dogodila osobnom pogreškom — transparentno objavljena na stranicama Zagrebačke burze, Hine i Podravke.

