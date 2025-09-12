Martin Pauk: "Pozivamo državne tvrtke da prestanu angažirati azijske kompanije i radnike"

Martin Pauk u svojoj najnovijoj objavi na Facebooku poziva državne tvrtke da prestanu angažirati azijske kompanije i radnike.

Evo što je sve napisao.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

[POZIVAMO DRŽAVNE TVRTKE DA PRESTANU ANGAŽIRATI AZIJSKE KOMPANIJE I RADNIKE]

Cijela Europa, ali i ostatak slobodnog svijeta su još uvijek u stanju blagog šoka nakon prošlotjedne demonstracije vojne sile od strane komunističke Kine, ali i njihovih bliskih saveznika iz (polu)diktatura poput Sjeverne Koreje, Rusije i Indije.

Trećesvjetski diktatori i despoti poput Xi Jinpinga, Kim Jong-Una, Vladimira Putina i Narendre Modija prisustvovali su zastrašujućoj kineskoj vojnoj paradi i s oduševljenjem pričali o novom, multipolarnom svijetu kakvog vide u vlastitoj viziji budućnosti pod svojom čizmom.

Taj njihov "vrli novi svijet" utemeljen je na pokradenoj tehnologiji Zapada, totalitarnom nadzoru građana za kojeg su Stasi i KGB tek obični izviđači te na feudalnom ekonomskom sustavu u kojem su radnici na razini srednjovjekovnih kmetova.

Sav taj nagli kineski razvoj uvelike je financiran novcem zapadnih država, odnosno svih nas poreznih obveznika. Pitate se kako?

Kineske državne tvrtke, odnosno megakorporacije, prijavljuju se na natječaje za izgradnju velikih infrastrukturnih projekata diljem Europe. Bilo da se grade velebni mostovi, tuneli, pomorske i zračne luke ili autoceste, na gotovo svakom natječaju pojavi se kineska korporacija koja nerealno niskim cijenama eliminira konkurenciju domaćih tvrtki.

Te nerealno niske cijene su plod sufinanciranja od strane kineske države, koja svjesno subvencionira svoje tvrtke koje privremeno posluju u minusu kako bi dugoročno uništila konkurenciju i preuzela europsko tržište, korak po korak.

Pogledajte europsku autoindustriju - svi su na koljenima, firme koje su bile ponos Njemačke danas masovno dijele otkaze domaćim radnicima jer ne mogu konkurirati jeftinim proizvodima i radnicima s istoka.

Europska IT i elektronska industrija? Ona je odavno propala, upravo zato što su desetljeća dampinških cijena dovela do zatvaranja domaćih pogona i tvornica.

Stotine tvrtki su zatvorene, milijuni naših radnika ostali su bez posla. Sve nas to čeka i u ostalim industrijskim granama ukoliko se ne zauzmemo za domaće proizvođače.

A Kina, Indija, Turska? Oni našim novcem uništavaju naše tvrtke i pritom grade opaki, nemilosrdni ratni stroj koji će jednog dana služiti kako bi nas potčinio njihovim interesima i pretvorio u azijsku koloniju.

Mi smo mlada i mala organizacija, ali smo dovoljno osviješteni i dovoljno hrabri da upozorimo naše sugrađane na opasnost od budućnosti pod azijskim poretkom.

Nemamo moć kojom bismo primorali čelnike privatnih tvrtki da prestanu kupovati proizvode iz zemalja poput Kine, Indije, Rusije i Turske ili zapošljavati radnike iz Nepala, Pakistana i Bangladeša.

Međutim, ovim putem apeliramo na čelnike državnih tvrtki, dakle dužnosnike koji su izabrani da služe u interesu naroda, a ne profita - da se ugledaju na primjer Hrvatskih Cesta i dokinu angažiranje azijskih tvrtki i radnika na velikim infrastrukturnim projektima.

Svaki euro koji danas ode na njihove račune će sutra biti jedan metak ispaljen prema utrobi Europe.

Udruga Naš Posao - Naša Budućnost