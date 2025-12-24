Martha Stewart ušla u posao s Lukom Modrićem

Martha Stewart (84), jedna od najslavnijih Amerikanki, ušla je u posao s kapetanom hrvatske nogometne reprezentacije Lukom Modrićem. Stewart je postala manjinska vlasnica Swansea Cityja, velškoga kluba čije dionice ima i njen blizak prijatelj, poznati glazbenik Snoop Dogg, pišu Sportske novosti.

BBC je izvijestio kako je 84-godišnjakinja bila prisutna kada je Swansea svladao Wrexham 2:1 prošlog petka, nakon što je bila pozvana na utakmicu kao gošća kluba.

Inače, Stewart se obogatila u industriji kućanstva i lifestylea, postavši prva milijarderka u SAD-u koja je sama stekla svoje bogatstvo nakon što je njezina tvrtka Martha Stewart Living Omnimedia izašla na burzu. Međutim, status milijarderke izgubila je početkom 2000.-ih godina nakon sudskog procesa i pada vrijednosti dionica njezine tvrtke. U 2025. godini njeno se bogatstvo procjenjuje na 400 milijuna dolara.

‘‘Sa zadovoljstvom potvrđujemo da je Martha, koja je izgradila dugu i uspješnu karijeru kao vodeća američka stručnjakinja za domaćinstvo i stil života, slijedila Snoopa i Luku Modrića te postala manjinska vlasnica našeg nogometnog kluba. Vrlo smo uzbuđeni što možemo poželjeti dobrodošlicu Marthi u klub i znamo da je gledanje utakmice u petak navečer uživo samo povećalo njezin entuzijazam i iščekivanje što je dio Swansea Cityja‘‘, stoji u klupskom priopćenju.

Vlasnici Swanseaja su prethodno jasno dali do znanja da žele podići profil kluba u pokušaju da ostvare veće prihode, što će im zatim omogućiti da ulažu više novca u momčad prema pravilima o profitu i održivosti.

‘‘S obzirom na veliku fluktuaciju igrača u našoj momčadi tijekom ljetnog prijelaznog roka 2025. i Vitorov dosadašnji uspjeh u razvoju i poboljšanju mladih igrača, ne očekujemo da će siječanjski prijelazni rok biti posebno prometan za Swansea City. Naravno, uvijek ćemo tražiti načine za jačanje momčadi i ako vjerujemo da su te prilike dostupne i da bi predstavljale dobre poslove za klub, onda ćemo ih pokušati iskoristiti, ali s obzirom na veličinu momčadi koju već imamo, vjerojatno će siječanj biti relativno miran‘‘, stoji u priopćenju.

Luka Modrić postao je investitor i suvlasnik kluba u travnju ove godine, a to je samo jedan od njegovih poslova. Prema javno dostupnim informacijama, Modrić ulaže u luksuzne nekretnine u Madridu i Hrvatskoj. Jedan je od suosnivača sportske aplikacije Sportening, platforme namijenjene povezivanju navijača, te je investirao u druge sportske tehnološke projekte. Ima i sponzorski ugovor s Nikeom, jednim od brendova s kojima surađuje. Postao je i suvlasnik bjelovarske craft pivovare Zeppelin (oko 50 % udjela)...