Marović vodi Žute u pakleni ritam: Split u dva tjedna igra čak sedam utakmica

Pod vodstvom Ante Marovića košarkaši Splita ulaze u zgusnut raspored koji ih čeka u drugoj polovici ožujka.„Žute“ već od 13. ožujka očekuje niz zahtjevnih utakmica koji će trajati sve do 29. ožujka. U tom razdoblju Splićani prvo gostuju kod Kvarnera i Spartaka, a zatim ih na Gripama čekaju dvije domaće utakmice – protiv Vienna Basketballa 18. ožujka u 19 sati te protiv Mege 22. ožujka u 18 sati.

Između ta dva domaća ogleda Split će gostovati i kod Dinama.

U završnici napornog ožujskog ritma na Gripama su na rasporedu još dva dvoboja – protiv Zadra i Alkara. Žuti tako ulaze u razdoblje u kojem će gotovo svaki susret biti važan u borbi za što bolji plasman.