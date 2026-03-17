Marokanac pretukao hrvatsku policajku, ne ide u zatvor

Marokanac Hamza O. (33), koji se od lanjskog 30. lipnja nalazio iza remetinečkih rešetaka nakon što je u prostoriji policije na Autobusnom kolodvoru u Zagrebu brutalno pretukao mladu zagrebačku policajku, slobodan je čovjek. Naime, zbog prisile prema službenoj osobi, a za što je zakonom predviđen višegodišnji zatvor, Hamza O. nepravomoćno je osuđen na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu na uvjetnu kaznu od godinu dana s petogodišnjim rokom kušnje, tijekom kojeg ne smije počiniti novo kazneno djelo. Ujedno mu je dosuđena i mjera liječenja od ovisnosti u trajanju od tri godine, javlja Jutarnji.

Prema vještaku psihijatru, u vrijeme kaznenog djela bio je smanjeno ubrojiv, ali ne bitno, a optuženi je na početku suđenja odbacio krivnju te djelovao nezainteresirano za svjedočenje policajke, tvrdeći da "ne zna tko je ta žena jer ju vidi prvi put u životu“.

Zanimljivo je, pak, da u svojoj obrani nije našao za shodno uputiti bilo kakav vid isprike oštećenoj niti iskazati kajanje, već je, naprotiv, za sebe rekao: "Ja sam miran čovjek. I pošten. A ona je mene udarila pa sam poludio. U Hrvatskoj živim od 2013. godine i radio sam po autopraonicama i vulkanizerskim radnjama, a kad ne pijem i ne konzumiram ništa od konkretnih supstanci, ne ponašam se tako." Sud ga je oslobodio plaćanja sudskih troškova, a nije isključeno da će, s obzirom na to da je strani državljanin i da ga ništa ne veže za RH, protiv njega biti proveden žurni upravni postupak nakon kojeg će biti protjeran iz Hrvatske, kao i mnogi drugi stranci koji su se ogriješili o hrvatski zakon.

Inače, riječ je o mladiću koji je, kako kaže, uspješno završio pet razreda osnovne škole u mjestu Sale u sjeverozapadnom Maroku, a u Hrvatskoj, u kojoj u vrijeme počinjenja djela nije radio, ima stalni boravak i nema važeću osobnu ispravu. Međutim, ono što upada u oko jest podatak da je za njim na snazi inozemna tjeralica.

Podsjetimo, riječ je o užasnom napadu od 29. lipnja prošle godine oko 18.15 sati, koji je zgrozio jednu prolaznicu koja se našla u blizini. A u sudnici je drhtećim glasom i kroz suze mlada policajka opisivala što joj je priuštio optuženi državljanin Maroka dok je bila na dužnosti kobnog dana, i to još sama u skraćenoj smjeni od 16 sati do ponoći, na rizičnom prostoru gdje svraćaju svi profili društva.