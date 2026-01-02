Marko Škugor kćeri je dao predivno ime: Sve se češće daje djevojčicama rođenima uz more

Točno u ponoć na Novu godinu u šibenskom rodilištu na svijet je došla djevojčica Maris, kći hrvatskog glazbenika Marka Škugora i njegove supruge Ivane. Malena je njihovo treće dijete, a jako joj se vesele dva starija brata.

'Meni je bilo super, stvarno lijep osjećaj, prva cura u novoj godini. Baš mi je bilo drago da sam tu, bar sam znala gdje ću za doček', našalila se Ivana u razgovoru za HRT.

'Nevjerojatno, ne možeš vjerovati. Čak imam i snimku jer sam držao mobitel i vidi se nula, nula, nula, nula. Dolazi beba, izlazi taman. Hvala Bogu i supruzi što su sve odradili kako treba', dodao je Marko.

Maris je ime latinskog porijekla i znači 'živjeti na moru' ili 'dolazi iz mora' od lat. riječi 'mare' što znači 'more'. Ovo ime se daje i dječacima i djevojčicama a njegovo značenje se može tumačiti na više načina. Naime, postoji i tumačenje da je ime izvedenica od imena Marius koje je prvobitno bilo prezime jedne rimske obitelji, a ono je opet izvedeno od rimskog boga rata - Marsa.

Ime Maris se sreće u Njemačkoj, a u posljednje vrijeme raste njegova popularnost i na našem podneblju, pogotovo u Splitu i okolici gdje je u 2015. godini dospjelo na listu 10 najomiljenijih ženskih imena, prenosi Story.

Radosnu vijest o dolasku kćeri Škugor je podijelio s javnošću jučer, putem društvenih mreža, ne skrivajući emocije.

'Naša princeza rođena 01.01. točno u 00:00h! Želim vam sretnu i zdravu Novu 2026. godinu!', napisao je pjevač, raznježivši brojne obožavatelje i prijatelje koji su obitelj zasuli čestitkama.