Marko Perković Thompson objavio fotografije s drugog koncerta u Poreču

Marko Perković Thompson na svojim je službenim kanalima objavio fotografije sa sinoćnjeg, drugog koncerta održanog u Poreču.

Na objavljenim fotografijama zabilježeni su trenuci s pozornice, kao i prizori iz dvorane tijekom nastupa. Objavom je potvrđeno da je riječ o drugoj večeri koncerta u tom istarskom gradu.

Thompson se zasad nije dodatno oglašavao o koncertu, niti je uz fotografije objavio popratnu poruku ili detalje vezane uz nastup osim pozdrava. Fotografije su u kratkom vremenu privukle pažnju njegovih pratitelja, koji su ih podijelili na društvenim mrežama.

Koncert u Poreču dio je aktualnih nastupa koje pjevač održava pred publikom diljem Hrvatske.