Marko Livaja i Iris u nježnom zagrljaju: Pogledajte kako je Hajduk slavio pobjedu protiv Vukovara

Hajduk je sinoć na Poljudu upisao vrijednu pobjedu protiv Vukovara rezultatom 2:1, a nakon posljednjeg sučevog zvižduka slavlje Bijelih tek je počelo. Pred domaćom publikom Hajduk je odradio posao, osvojio nova tri boda i dodatno podigao atmosferu uoči nastavka sezone.

Da je raspoloženje u momčadi bilo na visokoj razini, pokazalo se i kasnije tijekom večeri. Slavljenička atmosfera iz svlačionice i privatnog okruženja preselila se i na društvene mreže, gdje je Iris Livaja, supruga Marka Livaje, na svom Instagram profilu podijelila nekoliko trenutaka slavlja.

Na objavama se može vidjeti opuštena i vesela atmosfera, uz pjesmu, smijeh i jasno raspoloženje koje prati pobjede na Poljudu.

Pobjeda protiv Vukovara dodatno je učvrstila pozitivnu energiju u momčadi, a Poljud je još jednom potvrdio da ostaje mjesto na kojem se pobjede ne slave samo 90 minuta – već dugo nakon toga.