Marko Kutlić i Lea Dekleva snimili emotivan duet

Ovo je prva suradnja dvoje talentiranih glazbenika, a jedan od najljepših mladih vokala u regiji Marko Kutlić za duet „Sami“ čiji je autor Lea Dekleva kaže da je - ‘the song‘.

- Kad sam ju prvi put čuo, osjetio sam da su stihovi iskreni i proživljeni, da je to nečija duša na papiru, a Lea Dekleva je s ovim ponovo pokazala da je veliki autor. Upravo iz tog razloga sam s velikom radošću i bez puno razmišljanja odlučio s njom privesti kraju svoj drugi studijski album. Ne mogu ne istaknuti Branimira Mihaljevića s kojim do sada nisam imao prilike raditi, a oduševio me i aranžmanom i produkcijom te svojim pristupom radu u studiju i muzici, kao i gostujuće izvođače Matiju Dedića i Nikolu Marjanovića koji su svojom interpretacijom pjesmi dodali još jednu dimenziju svemirsku dimenziju – kaže Marko o svojoj novoj pjesmi, koju će s Leom predstaviti 19. kolovoza, na 26. Večeri dalmatinske šansone u Šibeniku

- Velika je to čast za mene da stojim na toj pozornici u Šibeniku, gradu iz kojeg su nikli veliki glazbenici i pjevači kao što su Vice Vukov, Mišo Kovač i Arsen Dedić, za kojeg posebno smatram da je najveći autor i umjetnik, ne samo u Hrvatskoj, već u cijeloj regiji – istaknuo je višestruko nagrađivani mladi glazbeni, koji je otkrio i kako to izgleda kad se profesionalno spoje dvije glazbene duše.

-Suradnja s Leom dogodila se spontano, a rekao bih i slučajno zbog okolnosti u kojima sam ju upoznao, iako ne vjerujem u takve slučajnosti. Prije svega kliknuo sam s njom na ljudskoj razini, a u mom slučaju je taj ljudski faktor ključan u muzici i stvaranju bilo čega novog. Mislim da samo na takvom tlu može niknuti nešto zdravo i nešto što ima onu pravu, istinsku vrijednost pa samim tim to mislim i za pjesmu "Sami" – zadovoljan je Marko, kojemu je ovo ljeto iznimno plodonosno.

Njegova zadnja pjesma „Kad god poželiš“ s Melodija Jadrana već je na prvo slušanje osvojila brojna srca, posebice nježnijeg spola koja je inače Markova najodanija publika. Marko priznaje da je u njoj ostavio snažan autobiografski trag, što su prepoznale i njegove obožavateljice te ga jedna usporedila i s neprežaljenim Tošetom Proeskim.

-Pjesma ‘Kad god poželiš‘ je moja proživljena priča, a nastojat ću da takva bude i svaka druga koja će biti objavljena u bližoj ili skorijoj budućnosti. Bilo kakva usporedba s Tošetom mi je predraga jer on je onaj koji me pozvao da se ukrcam na ovaj brod kojim trenutno plovim, a njegovo ime je muzika. Puno mi znači nastup na Melodijama Jadrana, festivalu s kojeg je po prvi put isplovio Ruzinavi brod Daleke obale, prvi put zapuhalo Jugo Giuliana i Marijana Bana. Na njemu je Goran Karan svima priznao da je Vagabundo, a Tedi Spalato vapio za svojim Izgubljenim blagom. Sve su to pjesme koje su ostavile veliki trag na meni, ali i cijeloj hrvatskoj diskografiji. Privilegija mi je bila prvi put nastupiti na Melodijama sa svojom novom pjesmom u koju sam dao puno ljubavi i duše. Vjerujem da su ljudi to prepoznali i zahvalan sam im na svim komentarima i kritikama koje su upućene iz srca– tvrdi Marko Kutlić, kojemu je Dalmacija trenutačno drugi dom, uz Zagreb. Tako će biti i do kraja ljeta jer ga ovdje čeka još puno nastupa, što na otocima, što na kopnu.