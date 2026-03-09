Marjanovci briljirali u Sloveniji: Pet odličja na jakom G2 taekwondo turniru

Raspoloženi su bili članovi Marjana na još jednom jakom G2 turniru u taekwondou koji se održao u Sloveniji.

Pet odličja u iznimno jakoj konkurenciji s puno Rusa, Španjolaca, Njemaca i brojnih drugih reprezentaivaca jer se svi pripremaju za nadolazeće europsko seniorsko prvenstvo.

Svjetska juniorska prvakinja i najbolja mlada sportašica Hrvatske Magdalena Matić osvojila je srebrno odličje u kategoriji plus 73 kilograma. Bronca je pripala aktualnoj europskoj prvakinji za mlađe seniore Mili Mastelić u kategoriji do 73 kilograma.

Kod muškaraca Marjanovci su stigli do tri brončana odličja. Dvostruki olimpijac iz Tokija i Pariza Ivan Šapina vratio se na tatami nakon dvije operacije u prošloj godini i stigao do svog prvog odličja nakon povratka u teškoj kategoriji, a skupa s njim na postolju je bio još jedan teškaš kluba Paško Božić. U konkurenciji do 87 kilograma broncu je odnio Josip Bilić Pavlinović.