Mario Maloča: Ne slažem se s Joškom Jeličićem oko Marka Livaje!

Mario Maloča nakon epizode u Gorici imao je želju vratiti se u Hajduk, gdje bi zapravo bio mentor mlađim igračima. No ta njegova želja nije realizirana, ali je ostao Maloča na travnatim terenima i sada se bori u dresu NK Jaruna, člana SuperSport Prve NL, piše tportal.

Sada je u emisiji Sport nedjeljom replicirao i Jošku Jeličiću.

'Ta izjava da Marko Livaja intelektualno igra obranu... On je u ove četiri godine zabio preko sto golova. I ne sjećam se da je trčao za veznim igračima i ganjao ih u presingu. Fale sada možda ti golovi, ali sada se kačimo na to obranu. Marko Livaja puno više toga dobroga donosi prema naprijed. I ima dosta igrača koji bi trebali trčati za njega. On je najzaslužniji što oni i dalje igraju tamo'.