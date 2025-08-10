Mario Carević: 'Drago mi je što Livaja ne igra'

Gorica je u 1. kolu odigrala 1:1 u gostima kod Varaždina i nada se da može napraviti malu senzaciju i uzeti neki bod na Poljudu.

U prilog tome ide činjenica da će Hajduk o ovoj utakmici biti bez Marka Livaje, ali i bez Ante Rebića. Obojica odrađuju još jednu utakmicu suspenzije zbog crvenih kartona u zadnjem kolu prošle sezone i Hajduk će se morati snaći bez napadača, piše tportal.

'Spremamo se za ovu utakmicu kao i za svaku drugu, a atmosfera je u momčadi odlična. Bit će ipak drugačije nego na proljeće jer Hajduk je drugačiji, ali i mi. Imamo devet-deset novih igrača u odnosu na prošlu sezonu. U nekoj smo izgradnji, ali sasvim sigurno ćemo biti sve bolji i bolji', rekao je uoči utakmice trener Gorice Mario Carević i dodao:

'Meni je iz pozicije trenera Gorice drago što Livaja ne igra. Drugačija je priprema naše taktike, a vidjeli smo i u europskoj utakmici njegovu drugačiju ulogu, gdje se izvlačio u svoju komfor zonu, odakle može dati taj završni pas. Čini mi se da baš uživa jer sada ipak nije sve na njemu, da mora i primiti loptu i zabiti gol. Imaju Splićani sada te igrače koji traže dubinu i traže gol, a pokazalo se to u uvodnim utakmicama sezone'.