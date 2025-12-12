Marino traži vašu podršku: Otvoreno glasanje za Dječji Eurosong 2025.

Hrvatski predstavnik na Dječjem Eurosongu 2025., Marino Vrgoč, ulazi u završne pripreme za svoj nastup na velikoj pozornici u Tbilisiju, Gruziji. Pred njim je ključan vikend u kojem mu gledatelji mogu pružiti podršku i pomoći da ostvari što bolji plasman.

Marino će izvesti pjesmu „Snovi“, koja je već prikupila velik broj simpatija publike. Autorica glazbe je Ines Prajo, dok tekst potpisuje Arjana Kunštek. Glasanje je otvoreno od večeras u 21 sat putem službene stranice vote.junioreurovision.tv i bit će dostupno do 13. prosinca u 16:59. Nakon nastupa svih natjecatelja slijedi još jedan, kratki krug glasanja od 15 minuta, u kojem gledatelji mogu dati dodatna dva glasa hrvatskom predstavniku.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Glasovi publike čine 50 posto ukupnog rezultata, dok ostatak donosi stručni žiri, pa svaka podrška može biti presudna. Izravni prijenos natjecanja možete pratiti 13. prosinca od 17 sati, a Marino nastupa kao treći po redu.