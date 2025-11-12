Marinko Biškić 'zafibra': "Apsolutno sam protiv brisanja dugova, ti ljudi su lopovi"

Duhovita je bila rasprava o otpisu potraživanja Grada Splita - tu je najzanimljivije bilo hoće li se objavljivati imena firmi i vlasnika tvrtki koje su ostale dužne proračunu Grada Splita, a dug je otišao u zastaru (16 milijuna eura je iznos onih dužnika koji su 'živi i zdravi' kako je rekao vijećnik Bojan Ivošević). 'Pitanje je obraza, možda će platiti i ako je dug otišao u zastaru, a ima priliku natjecati se za neki štekat...' - kazao je Ivošević, koji je za 'Zid srama' u Banovini s popisom dužnika, ali smatra da se mogu brisati dugovanja poslovnih subjekata koji su ugašeni, prestali postojati.

-Apsolutno sam protiv ovoga, protiv brisanja, otpisa dugova. Tako se ti ljudi aboliraju. Većina tih ljudi su lopovi. Ti su ukrali naš novac. Još je luđe što među nama ima tih ljudi s tog spiska, odnosno njihovih firmi. - oštar je bio Marinko Biškić.

