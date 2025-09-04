Marinić: "Utvrđeno je pustošenje šume na Marjanu, a nitko nije odgovarao"

Nezavisni gradski vijećnik u splitskom Gradskom vijeću, uz podršku Centra, i dugogodišnji aktivist za park-šumu Marjan, Srđan Marinić, reagirao je na nedavne izjave bivšeg gradonačelnika Splita koji je kritičare optužio za "lažne prijave" i nazvao ih "lažljivim štetočinama i neradnicima".

Marinić podsjeća kako je još 2019. godine Državni inspektorat Republike Hrvatske (DIRH), pod vodstvom glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, u izvješću dostavljenom Županijskom državnom odvjetništvu (ŽDO), a potom i USKOK-u, utvrdio ozbiljne nepravilnosti.

Prema tom izvješću, u Park-šumi Marjan posječeno je 7.715,86 kubičnih metara nedoznačene drvne mase, što odgovara više od 20.000 stabala. "To nedvojbeno znači da je počinjeno kazneno djelo pustošenja šuma", istaknuo je Marinić, dodajući da je prosječna drvna masa jednog stabla 0,34 kubična metra.

Unatoč tim nalazima, kazao je, do danas ostaje otvoreno pitanje zašto nitko – pa makar to ne bila izravno odgovorna osoba Grada Splita – nije snosio posljedice za ovaj, kako tvrdi, nesporno utvrđen slučaj nezakonite sječe i devastacije Marjana.

Cijelo izvješće Državnog inspektorata dostupno je na stranicama Društva Marjan.