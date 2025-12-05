Marinić nam je komentirao presudu Visokog upravnog suda: "Ona nije rezultat preispitivanja suštine ograničenja prometa, nego isključivo formalnih i proceduralnih propusta"

Kako je Dalmacija Danas ranije objavila, Visoki upravni sud Republike Hrvatske ukinuo je Odluku o ograničenju korištenja prometnica u Park‑šumi Marjan, donesenu u mandatu bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka, a Gradu Splitu naložio da udrugama Vlasnici zemljišta na Marjanu i Merjan isplati 2.812,50 eura sudskih troškova, uz zakonske zatezne kamate ako iznos ne bude plaćen u roku 15 dana od dostave presude.

Presuda je donesena na sjednici vijeća održanoj 26. studenoga 2025. Vijećem je predsjedala sutkinja dr. sc. Sanja Otočan, a u njemu su bile sutkinje Senka Orlić‑Zaninović, Blanša Turić, Snježana Horvat‑Paliska i Kristina Senjak Krunić, uz sudjelovanje sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković.

Tužbu su podnijele udruge "Vlasnici zemljišta na Marjanu" i Udruga "Merjan", koje su zastupali odvjetnici Mijo Jeličić i Marina Bosnić. Osporena odluka donesena je 23. rujna 2024., a objavljena u "Službenom glasniku Grada Splita".

Sud: "Grad nije proveo zakonom propisano savjetovanje s javnošću"

U obrazloženju presude sud navodi da su udruge u zahtjevu ukazale na niz prigovora, od navoda da odluka nije donesena na valjanoj pravnoj osnovi i da prelazi okvire suglasnosti nadležnog ministarstva, do tvrdnji da nedopušteno ograničava ustavno i konvencijsko jamstvo prava vlasništva te da je diskriminatorna. Među svim tim prigovorima sud je izdvojio onaj koji se odnosi na izostanak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Pozivajući se na članak 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI), sud podsjeća da su tijela državne uprave, ali i jedinice lokalne samouprave, dužna prije donošenja općih akata kojima se neposredno uređuju prava i slobode građana provesti savjetovanje s javnošću. To savjetovanje mora se provesti putem posebnog internetskog portala ili mrežne stranice tijela, uz objavu nacrta akta, obrazloženja razloga i ciljeva te poziv javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Sud je utvrdio da u spisu predmeta ne postoji dokaz da je u postupku donošenja osporene Odluke o ograničenju korištenja prometnica u Park‑šumi Marjan provedeno takvo savjetovanje, niti je na mrežnoj stranici Grada Splita pronađen ikakav trag savjetovanja s javnošću vezanog baš uz tu odluku. Zbog tog propusta, sud zaključuje da je Odluka nezakonita u formalnom smislu.

Grad Split u odgovoru na tužbu tvrdio je da se Odluka uopće ne odnosi na podnositelje zahtjeva, da ne ugrožava njihova pravna dobra, kao i da je prije donošenja odluke provedeno savjetovanje s javnošću. Pozvao se na javnu raspravu koja je, prema navodima Grada, trajala od 12. siječnja do 12. veljače 2024.

Visoki upravni sud te je tvrdnje odbacio. U presudi navodi kako je na mrežnim stranicama Grada Split pronađena objava o internetskom savjetovanju, ali da je ono bilo provedeno na nacrt Zaključka o ograničenju korištenja dijela prometnica u Park‑šumi Marjan, a ne na nacrt osporene Odluke. Riječ je o zaključku kojim se mijenja i dopunjuje raniji Zaključak o korištenju prometnica u Park‑šumi Marjan iz 2020. godine. To savjetovanje, zaključuje sud, ne može se smatrati savjetovanjem o osporenoj Odluci gradskog vijeća iz 2024.

Grad Split plaća 2.812,50 eura

Na temelju Zakona o upravnim sporovima sud je u točki I. izreke ukinuo Odluku o ograničenju korištenja prometnica u Park‑šumi Marjan. U točki II. izreke stavio je izvan snage vlastito ranije rješenje kojim je, do okončanja postupka, bilo obustavljeno izvršenje osporene Odluke.

Sud ističe da Odluka prestaje važiti danom objave presude u "Narodnim novinama". Time, faktički, prestaje vrijediti i pravni režim ograničavanja prometa uspostavljen Odlukom gradskog vijeća iz 2024. godine.

Budući da su podnositelji zahtjeva uspjeli u sporu, sud im dosuđuje naknadu troškova postupka. Udruge su tražile ukupno 4.468,75 eura, uključujući nagrade za zastupanje, podneske, ročišta i uvećanje odvjetničke nagrade zbog zastupanja više stranaka. Sud je, primjenjujući odvjetničku tarifu, priznao troškove sastava zahtjeva za ocjenu zakonitosti, podneska i zastupanja na raspravi, ali je odbio dio zahtjeva, uključujući i traženu povećanu naknadu za zastupanje dvaju podnositelja, te je Gradu Splitu naložio da plati 2.812,50 eura.

Ako Grad Split taj iznos ne isplati u ostavljenom roku, na dug će teći zakonske zatezne kamate od dana donošenja presude do konačne isplate.

Srđan Marinić, predsjednik Društva Marjan i nezavisni gradski vijećnik s liste Centra, komentirao nam je odluku Visokog upravnog suda o ukidanju Odluke o ograničenju prometa na Marjanu. Kako kaže, presuda je, iako očekivana, donesena zbog forme, a ne sadržaja: "Presuda Visokog upravnog suda o ukidanju Odluke o ograničenju prometa na Marjanu, iako očekivana, nije rezultat preispitivanja suštine ograničenja prometa, već isključivo formalnih proceduralnih propusta."

Marinić pojašnjava da je ključni razlog ukidanja proceduralne naravi. U javnom savjetovanju, podsjeća, prihvaćena je primjedba Udruge vlasnika zemljišta na Marjanu da takav akt mora donijeti Gradsko vijeće, a ne Gradonačelnik. No nakon toga nije ponovljeno javno savjetovanje prije donošenja novog akta usklađenog s prihvaćenom primjedbom. Upravo je taj propust bio presudan.

S obzirom na to da je Udruga vlasnika zemljišta tražila ocjenu zakonitosti i važećeg akta, Marinić smatra da je realno očekivati isti ishod i za postojeći dokument iz 2020. godine. "Za očekivati je da će i važeći akt iz 2020. biti ukinut iz istog razloga", ističe, uz napomenu da taj akt nije prošao proceduru javnog savjetovanja te da ga je donijelo izvršno tijelo – Gradonačelnik, umjesto Gradskog vijeća.

Na kraju, Marinić upozorava na praktične posljedice mogućeg ukidanja akata koji reguliraju prolazak preko rampi na Marjanu. "Želim jasno naglasiti: u slučaju ukidanja akata kojima se utvrđuju prava prolaska preko rampi, pravo ulaska motornih vozila u Park-šumu Marjan više ne bi imao nitko."

Dodaje da bi jedini izuzetak bila vozila ovlaštenih osoba u obavljanju službenih dužnosti, poput hitne pomoći, policije, vatrogasaca, inspekcijskih službi i sličnih službi.