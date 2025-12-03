Poraz bivše vlasti. Visoki upravni sud srušio Puljkovu odluku o prometovanju na Marjanu, Grad Split plaća sudske troškove: "Upozorili smo ih..."

Visoki upravni sud Republike Hrvatske ukinuo je Odluku o ograničenju korištenja prometnica u Park‑šumi Marjan, donesenu u mandatu bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka, a Gradu Splitu naložio da udrugama Vlasnici zemljišta na Marjanu i Merjan isplati 2.812,50 eura sudskih troškova, uz zakonske zatezne kamate ako iznos ne bude plaćen u roku 15 dana od dostave presude.

Presuda je donesena na sjednici vijeća održanoj 26. studenoga 2025. Vijećem je predsjedala sutkinja dr. sc. Sanja Otočan, a u njemu su bile sutkinje Senka Orlić‑Zaninović, Blanša Turić, Snježana Horvat‑Paliska i Kristina Senjak Krunić, uz sudjelovanje sudske savjetnice Ivane Mamić Vuković.

Tužbu su podnijele udruge "Vlasnici zemljišta na Marjanu" i Udruga "Merjan", koje su zastupali odvjetnici Mijo Jeličić i Marina Bosnić. Osporena odluka donesena je 23. rujna 2024., a objavljena u "Službenom glasniku Grada Splita".

Sud: "Grad nije proveo zakonom propisano savjetovanje s javnošću"

U obrazloženju presude sud navodi da su udruge u zahtjevu ukazale na niz prigovora, od navoda da odluka nije donesena na valjanoj pravnoj osnovi i da prelazi okvire suglasnosti nadležnog ministarstva, do tvrdnji da nedopušteno ograničava ustavno i konvencijsko jamstvo prava vlasništva te da je diskriminatorna. Među svim tim prigovorima sud je izdvojio onaj koji se odnosi na izostanak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Pozivajući se na članak 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI), sud podsjeća da su tijela državne uprave, ali i jedinice lokalne samouprave, dužna prije donošenja općih akata kojima se neposredno uređuju prava i slobode građana provesti savjetovanje s javnošću. To savjetovanje mora se provesti putem posebnog internetskog portala ili mrežne stranice tijela, uz objavu nacrta akta, obrazloženja razloga i ciljeva te poziv javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Sud je utvrdio da u spisu predmeta ne postoji dokaz da je u postupku donošenja osporene Odluke o ograničenju korištenja prometnica u Park‑šumi Marjan provedeno takvo savjetovanje, niti je na mrežnoj stranici Grada Splita pronađen ikakav trag savjetovanja s javnošću vezanog baš uz tu odluku. Zbog tog propusta, sud zaključuje da je Odluka nezakonita u formalnom smislu.

Grad Split u odgovoru na tužbu tvrdio je da se Odluka uopće ne odnosi na podnositelje zahtjeva, da ne ugrožava njihova pravna dobra, kao i da je prije donošenja odluke provedeno savjetovanje s javnošću. Pozvao se na javnu raspravu koja je, prema navodima Grada, trajala od 12. siječnja do 12. veljače 2024.

Visoki upravni sud te je tvrdnje odbacio. U presudi navodi kako je na mrežnim stranicama Grada Split pronađena objava o internetskom savjetovanju, ali da je ono bilo provedeno na nacrt Zaključka o ograničenju korištenja dijela prometnica u Park‑šumi Marjan, a ne na nacrt osporene Odluke. Riječ je o zaključku kojim se mijenja i dopunjuje raniji Zaključak o korištenju prometnica u Park‑šumi Marjan iz 2020. godine. To savjetovanje, zaključuje sud, ne može se smatrati savjetovanjem o osporenoj Odluci gradskog vijeća iz 2024.

Grad Split plaća 2.812,50 eura

Na temelju Zakona o upravnim sporovima sud je u točki I. izreke ukinuo Odluku o ograničenju korištenja prometnica u Park‑šumi Marjan. U točki II. izreke stavio je izvan snage vlastito ranije rješenje kojim je, do okončanja postupka, bilo obustavljeno izvršenje osporene Odluke.

Sud ističe da Odluka prestaje važiti danom objave presude u "Narodnim novinama". Time, faktički, prestaje vrijediti i pravni režim ograničavanja prometa uspostavljen Odlukom gradskog vijeća iz 2024. godine.

Budući da su podnositelji zahtjeva uspjeli u sporu, sud im dosuđuje naknadu troškova postupka. Udruge su tražile ukupno 4.468,75 eura, uključujući nagrade za zastupanje, podneske, ročišta i uvećanje odvjetničke nagrade zbog zastupanja više stranaka. Sud je, primjenjujući odvjetničku tarifu, priznao troškove sastava zahtjeva za ocjenu zakonitosti, podneska i zastupanja na raspravi, ali je odbio dio zahtjeva, uključujući i traženu povećanu naknadu za zastupanje dvaju podnositelja, te je Gradu Splitu naložio da plati 2.812,50 eura.

Ako Grad Split taj iznos ne isplati u ostavljenom roku, na dug će teći zakonske zatezne kamate od dana donošenja presude do konačne isplate.

Peršić: "Sud je dokazao da smo bili u pravu"

Predsjednik Udruge Vlasnici zemljišta na Marjanu Ivan Peršić za Dalmaciju Danas kaže da je presuda potvrda svih primjedbi koje su udruge iznosile još uoči donošenja osporene Odluke u Gradskom vijeću.

"Sudska presuda je dokaz da smo bili u pravu kada smo se uoči glasanja o odluci na sjednici Gradskog vijeća u rujnu prošle godine, obratili dopisom gradskim vijećnicima. Upozorili smo ih da Odluka nije zakonita jer nije provedena sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, no i sadržajno je bila u mnogočemu sporna", kaže Peršić.

Podsjeća da su udruge upozoravale kako će se vlasnicima poljoprivrednog zemljišta nezakonito zabraniti kolni pristup postavljanjem rampi, te da se Odlukom predviđalo da Javna ustanova za upravljanje Park‑šumom Marjan izdaje vinjete za korištenje dijela prometnica kategoriziranih kao nerazvrstane ceste, što, kako napominje, nije predviđeno Zakonom o zaštiti prirode.

Peršić ističe kako tada u Gradskom vijeću "nije bilo sluha", a posebno se osvrće na tadašnjeg gradonačelnika Ivicu Puljka: "Tadašnji gradonačelnik Puljak cinično nam je poručio da se obratimo svim mogućim sudovima, pa i Ujedinjenim narodima ako smatramo da postoji išta nezakonito. I poslušali smo ga. Do Ujedinjenih naroda ipak nećemo trebati ići", poručuje Peršić.

Prema njegovim riječima, presuda nosi i financijske posljedice za gradsku blagajnu. "Zbog neodgovornosti tadašnje gradske vlasti, a pogotovo kreatora Odluke, pri čemu posebno valja izdvojiti gradskog vijećnika Srđana Marinića i pročelnicu Upravnog odjela za komunalne poslove Leonu Grgić, ne samo da je sud ukinuo još jedan akt iz mandata prethodne vlasti, već će se iz gradske blagajne svih građana Splita morati isplatiti i sudski troškovi s kamatama", kaže Peršić.

Stari zaključak još vrijedi, i on osporen

Nakon ukidanja Puljkove odluke, na snazi ostaje Zaključak o ograničenju korištenja dijela prometnica u Park‑šumi Marjan iz 2020. godine, donesen u mandatu bivšeg gradonačelnika Andre Krstulovića Opare.

Peršić smatra da je i taj akt nezakonit: "Na snazi je trenutno Zaključak iz 2020. godine, no i taj akt je nezakonit, jer ga je donio gradonačelnik umjesto predstavničkog tijela građana kako predviđa Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi. Iako u dobroj namjeri, taj akt donesen je ubrzanom procedurom pod velikim pritiskom Društva Marjan, stoga smo i taj zaključak uputili na ocjenu zakonitosti", navodi predsjednik udruge.

Peršić poručuje da sada očekuje potez aktualne gradske vlasti na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Šutom.

"Očekujemo da aktualna gradska vlast gradonačelnika Tomislava Šute donese potpuno novi, zakoniti akt, sukladno relevantnoj zakonskoj proceduri u suradnji sa svim dionicima prostora", zaključuje Ivan Peršić, predsjednik Udruge "Vlasnici zemljišta na Marjanu".