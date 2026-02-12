Marinić Kragić nepravomoćno osuđen za nerede na Euru 2016.

Hrvatski vaterpolist Jerko Marinić Kragić nepravomoćno je osuđen na šest mjeseci zatvora zbog nereda na Europskom prvenstvu 2016. u Francuskoj, no kazna mu je zamijenjena radom za opće dobro. U kaznu mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru nakon uhićenja.

Presuda se odnosi na događaje sa stadiona Geoffroy-Guichard u Saint-Etienneu, gdje je tijekom utakmice Hrvatske i Češke u 86. minuti došlo do prekida susreta. Prema optužnici Općinskog državnog odvjetništva u Splitu, Marinić Kragić i još trojica optuženika proglašeni su krivima za izazivanje nereda, verbalne i fizičke napade na navijače i redare te poticanje drugih na nasilje gestikulacijama i guranjem.

Svi optuženi negirali su krivnju. Marinić Kragić tvrdio je da je pokušavao razdvajati i smirivati situaciju te da se branio od napada. Sud je odluku donio na temelju fotografija i videosnimki sa stadiona, piše Index.

Prekid utakmice na Euru

Zbog događaja u Saint-Etienneu Hrvatski nogometni savez kažnjen je sa 100 tisuća eura. Sud je HNS uputio u parnicu te optuženike nije obvezao na naknadu štete jer su sankcije izrečene i zbog prekida utakmice i bacanja baklji, za što se Marinić Kragić i ostali nisu teretili.

Podsjetimo, desetak minuta prije kraja utakmice drugog kola skupine na Euru 2016. izbila je velika bakljada s dijela tribine na kojem su bili hrvatski navijači. Susret je prekinut, a slučaj je izazvao snažne reakcije u javnosti.

U javnom prostoru tada su kružile brojne, često netočne informacije o počiniteljima. Među uhićenima su bili i pripadnici splitske Torcide, a Marinić Kragić se našao među njima iako je već tada bio profesionalni sportaš.

U obrani je naveo da navija za Hajduk, ali da nije član Torcide niti ima išta protiv HNS-a. Istaknuo je da se profesionalno bavi sportom te da do tada nije imao nikakvih incidenata ni problema sa zakonom.

U tom razdoblju igrao je u Italiji, a prije toga je nastupao za splitski Mornar, za čiju je prvu momčad debitirao sa 16 godina. Prošao je sve mlađe reprezentativne selekcije te kao junior osvojio europsku broncu 2009. i svjetsko zlato 2010. godine.

U vodstvu Našeg Hajduka

Marinić Kragić danas je član splitskog Jadrana i hrvatski reprezentativac, a nedavno je izabran u vodstvo Udruge Naš Hajduk. Na izbornoj skupštini održanoj na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu imenovan je članom Upravnog odbora, uz predsjednika Luku Peka, tajnika Marka Troskota te članove Franu Štambuka i Luku Lerotića.

Nakon izbora zahvalio je dosadašnjem vodstvu i poručio: “Zahvale bivšem Upravnom odboru. Igram vaterpolo za Jadran, u hrvatskoj reprezentaciji. Ovo mi je velika odgovornost. Dat ćemo sve što znamo, a kada nešto ne budemo znali, pitat ćemo.”