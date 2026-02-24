Marina ukrala 200 tona kukuruza

Tužiteljstvo je ovih dana podignulo optužnicu protiv žene po imenu Marina zbog sumnje na kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju, kojom je, prema navodima optužnice, trgovačko društvo Mlinoprom oštećeno za 25.000 eura, prenosi Danica.

Prema optužnici, Marina je s Mlinopromom sklopila ugovor o financiranju poljoprivredne proizvodnje, temeljem kojeg je od te tvrtke dobila repromaterijal, sjeme i gnojivo u vrijednosti od 24.000 eura. Zauzvrat se obvezala do 31. listopada isporučiti kukuruz u vrijednosti od 25.000 eura.

Tužitelji tvrde kako tu obvezu nije ispunila, već je Mlinopromu neistinito predočavala da će podmiriti dug, tražila produženje roka uz obrazloženje lošeg uroda te prolongiranje otplate.

Dogovor je, prema navodima, postignut između travnja i lipnja na području Imbriovca i Vrbovca. Marina je, tvrdi tužiteljstvo, u listopadu sav kukuruz prodala drugoj tvrtki – Valipile – u ukupnoj vrijednosti od 33.000 eura, iako je prema ugovoru robu trebala isporučiti Mlinopromu.

Založno pravo i prijenos nekretnina

U optužnici se navodi i da je, nakon što kukuruz nije isporučen, s Mlinopromom sklopila sporazum o osiguranju tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama, obvezujući se da će dug podmiriti do 30. lipnja. No, tužitelji smatraju da je potom nekretnine prenijela na treće trgovačko društvo.

Na taj je način, prema optužnici, sebi pribavila protupravnu imovinsku korist u iznosu od 25.000 eura, dok je Mlinoprom oštećen za isti iznos. Navodi se i da je ukupno prodala oko 200 tona kukuruza.

Negira prijevaru

Marina je tijekom istrage negirala počinjenje kaznenog djela. Navela je da je oko 90 posto uroda uništeno zbog suše i štete koju su prouzročile divlje svinje. Ne spori da dug postoji, ali tvrdi da nije u iznosu koji navodi Mlinoprom.

Predstavnica Mlinoproma u iskazu je navela da im se Marina obratila s prijedlogom financiranja, tražeći 25 tona umjetnog gnojiva i sjemenski kukuruz, uz obvezu povrata merkantilnog kukuruza uvećanog za kamatu.

„Kad je trebala isporučiti kukuruz, nije ga vraćala, već je stalno pronalazila izgovore i tražila odgodu otplate. U nekoliko navrata tražila je i dodatne novce, na što nismo pristali. Ostala nam je dužna 33.000 eura“, izjavila je predstavnica tvrtke.

O optužnici će odlučivati nadležni sud.