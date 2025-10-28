Marina Kovačević prozvala Ministarstvo zdravstva: "Manje spina, više kičme!"

Marina Kovačević ponovno je javno reagirala na, kako kaže, “maćehinski odnos države” prema KBC-u Split, prozvavši Ministarstvo zdravstva zbog izostanka podrške u rješavanju problema nedostatka parkirališnih mjesta i loše prometne komunikacije oko splitske bolnice.

Kovačević ističe kako Ministarstvo ne samo da ne pomaže KBC-u Split, već bolnicu, “najveću žrtvu nesavjesnog upravljanja prostorom grada”, tjera da se pravda građanima četiri turističke županije “od čijeg se poreza financiraju dvije nove bolnice u Zagrebu”.

Ministarstvo “umjesto pomoći – traži očitovanje”

Podsjeća da je nakon press-konferencije u veljači, 2. ožujka ministrici Hrstić uputila pisani poziv da se aktivno uključi u rješavanje problema parkirališta i prometne komunikacije te da potakne lokalne vlasti od Zadra do Dubrovnika na zajedničko djelovanje.

“Jedini odgovor koji smo dobili iz Ministarstva bio je dopis KBC-u Split da nam se izvoli očitovati. A zatim su ih požurili! Bolnica koja inkubatore, ultrazvuke i klime nabavlja iz donacija, sada se mora pravdati građanima”, istaknula je Kovačević.

“Svi svjesni problema – osim Ministarstva”

Kovačević navodi da joj je KBC Split odgovorio korektno, priznajući da su “svjesni nedostatka parkirnih mjesta”, no dodaje kako je očito da se na pomoć države više ne računa.

“Ravnatelj Dolić jasno je dao do znanja da bolnica pomoć očekuje isključivo od Grada Splita, iako liječi pacijente od Zadra do Mostara”, poručila je.

“Zajednički model pomoći”

Podsjetila je i na prijedlog koji je iznijela prije osam mjeseci – da sve jedinice lokalne samouprave čiji se građani liječe u KBC-u Split zajedno sudjeluju u rješavanju problema parkiranja i prometa.

“Takav model ne bi financijski opteretio nikoga, a bila bi to prava demonstracija solidarnosti. Idealna osoba za pokrenuti taj proces je upravo ministrica zdravstva”, zaključuje Kovačević, poručujući ministrici Hrstić: “Manje spina, više kičme!”