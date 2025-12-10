Marina Kaštela osvojila titulu najbolje velike marine u 2025. godini. Maršić: "Marina Kaštela je ponos našeg grada"

Gradska uprava Grada Kaštela organizirala je svečani prijem povodom iznimnog uspjeha Marine Kaštela, koja je na Danima hrvatskog turizma osvojila titulu najbolje velike marine 2025. godine, potvrđujući svoju ključnu ulogu u razvoju hrvatskog nautičkog turizma.

Prijem je održan u zgradi Gradske uprave u Kaštel Sućurcu, a sudjelovali su kapetan Josip Berket, vlasnik Marine Kaštela, Ivona Smoljić, direktorica Marine Kaštela, gradonačelnik Denis Ivanović te direktorica Turističke zajednice Grada Kaštela Nada Maršić.

Ova nagrada rezultat je dugogodišnje vizije kapetana Berketa i ulaganja obitelji Berket, koji su nekadašnji prostor Jugovinila pretvorili u modernu marinu, sportski centar i snažno društveno središte grada. Danas, pod vodstvom Ivone Smoljić, Marina Kaštela okuplja sportaše, obitelji i goste iz cijelog svijeta te je domaćin Flote mira – Mirno more, najvećeg inkluzivnog jedriličarskog projekta na svijetu.

– Ova nagrada nama znači jako puno. Mi smo u Marini ne samo posvećeni nautičkom turizmu, nego smo dio sportske i kaštelanske obitelji. Tu su naš jedriličarski klub, veslački klub, odbojkaši, rukometaši iz Sućurca… Marina je nastala iz sportske priče. Moram spomenuti pokojnog Čedu Mihaljevića – njega je Belonačari dobro poznavao. On je prije 25 godina došao i rekao: ‘Kapetane, ovdje treba napraviti marinu i sportsku lučicu.’ To je bila njegova inicijativa. I danas ta lučica u Gomilici funkcionira po zakonu, ima koncesiju i članove, primjer je kako sportska lučica treba izgledati.– kazao je kapetan Josip Berket, vlasnik Marine Kaštela.

– Pa, evo ja prije svega čestitam upravi Marine Kaštela za dobivenu nagradu za najbolju marinu. Dugogodišnji rad same marine se isplatio. Mi kao grad Kaštela ne možemo se pohvaliti velikim hotelima, ali možemo se pohvaliti s velikom marinom koja osim što ima oko 400 vezova, ima i društveni sadržaj, prije svega bazen koji koriste i građani Kaštela i plivački klub Kaštela. Također, u marini djeluje i jedriličarski klub, što je malo drugačija marina nego što obično viđamo na Jadranu. Suradnja između Grada Kaštela i Marine Kaštela svih ovih godina izuzetno je dobra i još jedanput čestitam kompletnoj upravi, na čelu s gospodinom Berketom – rekao je gradonačelnik Denis Ivanović.

Direktorica Turističke zajednice Grada Kaštela, Nada Maršić, istaknula je koliko Marina Kaštela znači za razvoj lokalnog turizma: – Marina Kaštela je ponos našeg grada. Njena prisutnost i aktivnost značajno doprinosi razvoju nautičkog turizma, ali i cjelokupne turističke ponude Kaštela, okupljajući posjetitelje i sportaše iz cijelog svijeta te promovirajući naš grad kao važno turističko odredište.

Prijem je bio prilika da Grad Kaštela i Marina Kaštela zajednički obilježe ovaj uspjeh, koji potvrđuje kako se kvalitetnim ulaganjima i vizijom može stvoriti marinski centar koji spaja sport, turizam i društveni život grada.