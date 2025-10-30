Marijana Puljak tijekom tematske sjednice o GUP-u: "Ovo vam je kao da lisica preispituje kokošinjac. Gospodine Šuta, nema nikakvog pritiska osim onog da radite svoj posao"

Tijekom rasprave o izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana (GUP) i Prostornog plana uređenja grada (PPUG) Splita, predsjednica Centra Marijana Puljak istaknula je kako se radi o najvažnijem dokumentu za budućnost Splita – onome koji će odrediti gdje će se graditi, gdje će biti zelene površine, škole, vrtići i javni sadržaji.

Puljak je podsjetila da Split već gotovo dva desetljeća živi po prostornom planu iz 2006. godine, koji, kako kaže, "više ne odgovara ni zakonima ni stvarnom životu". U međuvremenu je legalizirano više od 15.000 objekata, promijenili su se zakoni, definicije, potrebe građana i način gradnje, dok se plan nije mijenjao.

Prve izmjene nakon gotovo 20 godina

"Mi, vlast Centra, bili smo prvi nakon svih tih godina koji smo imali hrabrosti i odlučnosti pokrenuti taj proces", poručila je Puljak.

Prema riječima ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje, na koje se pozvala, radi se o sanacijskim, hitnim izmjenama kojima se stari dokument usklađuje s postojećim zakonima i pravilima te sanira šteta nastala primjenom važećih planova. Nakon toga slijedi, kako kaže, "pravi razvojni korak" – izrada potpuno novog GUP-a Splita.

Puljak je podsjetila da je Centar bio prva vlast koja je nakon mnogo godina uopće pokrenula proces izmjena i dovela ga do kraja. "Prije nas su bili samo neuspjeli pokušaji – pokušaj stotina točkastih izmjena u mandatu Baldasara te pokušaj Krstulovića Opare, koji je također propao", rekla je.

Istaknula je kako Centar nije imao pune četiri godine zbog šest mjeseci pauze uzrokovane prijevremenim izborima te da je proces izuzetno složen, s jasno propisanim koracima, javnim raspravama, stručnim podlogama i zakonskim rokovima.

"Sve smo to odradili. Izrađene su stručne podloge, provedene dvije javne rasprave, izrađena izvješća o primjedbama, sve je usklađeno sa zakonima i županijskim planom", naglasila je Puljak.

Što donose izmjene GUP-a?

Puljak je objasnila da novi GUP donosi red u izdavanju dozvola, gradnji i razvoju grada.

"Jasno definira udaljenosti između zgrada, broj parkirnih mjesta, zelene površine, omogućuje gradnju škola, vrtića i garaža u svim zonama", istaknula je.

Prema njenim riječima, planom se povećava površina označena kao zelena zona za više od 63 hektara, ukidaju se građevinske zone unutar Park-šume Marjan, uvodi novo poglavlje o prilagodbi klimatskim promjenama te pojmovnik koji uklanja nejasnoće i "rupe" u tumačenju.

"Time se napokon uvodi red u prostor koji je desetljećima bio prepušten interesnim skupinama i improvizaciji", poručila je.

Puljak je oštro reagirala na izjave HDZ-ovog gradonačelnika Tomislava Šute, koji je rekao da „mora preispitati odluke“, da "nitko neće na njega vršiti pritisak" i da "podloge možda nisu stručne".

"Ovo vam je kao da lisica preispituje kokošinjac. Gospodine Šuta, nema nikakvog pritiska osim onog da radite svoj posao. Sve te podloge već postoje – prometne, ekološke, infrastrukturne, prostorne – izrađene su i potpisane od strane struke", kazala je Puljak.

Podsjetila je i da HDZ "20 godina nije učinio ništa da se plan uskladi sa zakonom", te da "upravo ljudi koji danas sjede u savjetu gradonačelnika nose odgovornost za najveće urbanističke štete u povijesti Splita".

Puljak je posebno istaknula da u Šutinom savjetu danas sjedi osoba koja je 2006. godine izradila stari GUP i u njega uvela 300.000 kvadrata novog građevinskog zemljišta "bez da je Gradsko vijeće uopće znalo što se dogodilo".

"To je bila najveća prevara u urbanizmu Splita. I sada ti isti ljudi, odgovorni za betonizaciju i devastaciju prostora, 'preispituju' naš plan koji napokon donosi red. To je licemjerno", rekla je.

Puljak je naglasila da "struka već jest rekla svoje" i da je "sve u dokumentu". "Samo trebate pročitati", poručila je gradonačelniku, upozoravajući da dok on „preispituje“, Split i dalje gradi po starim pravilima i koeficijentima "koji najviše odgovaraju građevinskom lobiju".

"Ne želimo vas plašiti, želimo vas podsjetiti da ste dužni raditi u interesu građana", dodala je.

Sporni 'javni interes'

Puljak je prozvala aktualnu vlast zbog, kako je rekla, "licemjernog pozivanja na javni interes".

"Pokazali ste kako izgleda vaš 'javnim interesom vođen urbanizam', kad ste Žnjan predali Kerumu, kad ste gradske odbore napunili HDZ-ovim kadrovima i počeli postavljati stranačke ljude u gradske tvrtke", rekla je.

"Zato vam nitko ne vjeruje kad govorite o javnom interesu", dodala je.

Puljak je pozvala gradonačelnika da odmah nastavi zakonom propisanu proceduru. "Ako vam je doista stalo do Marjana, potpišite izmjene koje ga štite. Ako vam je stalo do transparentnosti, nastavite proceduru koju su stručne službe završile", rekla je. "Ako zapravo želite krojiti prostorni plan da biste zadovoljili koalicijske apetite, onda to recite javno."

Naglasila je da GUP nije privatni alat, već dokument svih građana Splita, koji određuje kako će grad izgledati u idućih 30 godina.

"Hoće li to biti grad parkova, škola i reda, ili grad političkih dilova i profita?", upitala je.

"Prostor je najveće bogatstvo koje grad ima. Grad koji ne zna čuvati svoj prostor, ne zna čuvati ni svoju budućnost", zaključila je Puljak. Naglasila je da izmjene GUP-a nisu kraj, već temelj za novi razvojni plan – kraj improvizacije i pogodovanja te povratak urbanizmu kao javnom dobru.

"Zato tražimo da se odmah nastavi zakonom propisana procedura i da se izmjene GUP-a i PPUG-a upute na suglasnosti i u konačnici usvoje. Jer dok vi preispitujete, Split gubi vrijeme", upozorila je Puljak.

"Split mora birati: hoće li biti grad vizije, reda i zakona ili grad pogodovanja. Mi u Centru biramo red, zakon i javni interes."