Marijana Puljak: "Prosvjed u Splitu je sramota"

Saborska zastupnica i gradska vijećnica Centra Marijana Puljak oštro je osudila nedavni prosvjed protiv Dana srpske kulture u Splitu, nazvavši ga sramotom za grad.

Komentirajući aktualnu političku situaciju, pozvala je na odgovornost svih aktera u javnom životu i spuštanje tenzija, a za trenutačnu društvenu klimu i loše ekonomske pokazatelje prozvala je vladajući HDZ. Osvrnula se i na stanje u Splitu nakon lokalnih izbora, izjavila je gostujući na HRT-u.

"Sramota za Split"

Puljak je događaje vezane uz obilježavanje Dana srpske kulture u organizaciji SKD Prosvjeta, koji su kulminirali prosvjedom maskiranih mladića, doživjela kao sramotu za Split, grad koji se ponosi svojom otvorenošću.

"Grad Split je zaista grad koji prihvaća sve goste sa svih strana svijeta. Mi smo turistički grad, tu dolaze ljudi svih vjera, nacija i boja. Dakle, ne samo iz ove regije, iz Europe, nego zaista iz cijelog svijeta i volimo misliti da se prema našim gostima odnosimo s jednim gostoprimstvom. To smo doživjeli kao sramotu za grad Split", rekla je.

Naglasila je kako u samom sadržaju manifestacije ne vidi ništa sporno.

"Ništa nije sporno u sadržaju tih dana kulture u Splitu. Bila je jedna predstava koja se čak zvala "Iz Splita s ljubavlju." Kažem, izložba, folklor, gostovanje maloljetne djece iz Vojvodine, jednog kulturno-umjetničkog društva. Dakle, sam sadržaj nije bio sporan, barem koliko ja mislim", navela je.

"Pozivamo i Milorada Pupovca da bude svjestan svoje odgovornosti u svemu ovome"

Puljak je pozvala sve javne osobe da budu svjesne svoje odgovornosti za izgovorenu riječ i stvorenu atmosferu u društvu.

"Pozivamo sve političke aktere, sve aktere u javnom životu, u kulturi, u sportu, u bilo kojem dijelu društvenog djelovanja, da budu svjesni svoje odgovornosti", poručila je. Osvrnula se i na izložbu u Zagrebu posvećenu jednom od autora memoranduma SANU, ocijenivši je neprimjerenom.

"Dakle, organizirati izložbu u kojoj se govori zaista o čelniku, o osobama koje su na neki način podržavale i Slobodana Miloševića i puštanje Radovana Karadžića iz Haaga, to je jednostavno u najmanju ruku neprimjereno", rekla je.

Apelirala je na smirivanje tenzija i povratak kulturnom dijalogu, pritom spomenuvši i Milorada Pupovca.

"Pozivamo i Milorada Pupovca da bude svjestan svoje odgovornosti u svemu ovome. Kažem opet, ništa to nije razlog za nekakvo nasilje, ništa to nije razlog da imate na ulazu 50 - 100 maskiranih i bijesnih ljudi. Pozivam ponovno na razum, vratimo razinu razgovora o svemu tome na jednu kulturnu razinu", kazala je.

"HDZ nas je u ovo uvalio"

Prema njenim riječima, ovakve su situacije posljedica dugogodišnjeg zanemarivanja važnih tema od strane vladajućih.

"Ovo je zapravo rezultat dugogodišnjeg zanemarivanja svega ovog skupa i okretanja glave na ovakve teme. HDZ nas je u ovo sve "uvalio", HDZ bi nas iza ovoga trebao i izbaviti i reagirati na ovakve stvari. Da ne bude dvostrukih konotacija u javnosti, da se točno zna što se smije, što se ne smije", istaknula je.

Upozorila je da ovakve teme služe kao distrakcija od gorućih ekonomskih problema, poput najveće inflacije u Europi.

"Premijer se voli hvaliti da je ovo deseta godina u kojoj vlada Hrvatskom. U tih deset godina rezultat je da smo europska zemlja s najvećom inflacijom u Europi. Produktivnost nam je loša i nikad nećemo s ovom razinom produktivnosti uspjeti se izboriti s ovolikom inflacijom. Lakše je zapravo govoriti o ovakvim temama nego se uhvatiti onih svakodnevnih problema koje muče sve naše ljude", navela je.

Zastupnica Centra smatra da je za rješenje potreban širi društveni dogovor oko temeljnih vrijednosti.

"Odgovornost je svih političkih aktera, i oporbe, ali posebice vladajućih. Također, trenutačne zabrane djeluju kao zabranjeno voće. Treba nam jedan širi društveni konsenzus oko toga koje su temeljne vrijednosti u našem društvu i želimo li te temeljne vrijednosti promovirati i za njih se zauzimati", kazala je, dodavši da se treba okrenuti budućnosti i temama koje će zadržati mlade u Hrvatskoj.

Stanje u Splitu nakon izbora

Komentirajući situaciju u Splitu, Puljak je podsjetila na principe kojima su se vodili dok su bili na vlasti.

"Upravljali smo gradom tako da smo uvodili red, davali jednake prilike svima, nije bilo stranačkih zapošljavanja, nepotizma i klijentelizma. Uvodili smo red beskompromisno", istaknula je.

Navela je kako Centru suradnja sa SDP-om na nacionalnoj razini nije problem, ali da su u Splitu imali problema s lokalnim vodstvom te stranke. Za novog splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu kaže da je nije iznenadio.

"Radi ono točno što sam očekivala. Dakle, u koaliciji je s Kerumom, postavlja njegove i HDZ-ove kadrove. Nema javnih natječaja, nema javnih poziva", zaključila je Puljak.