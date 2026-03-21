Marijana Puljak: "Ogrebala sam auto na parkingu. Policija me pozvala, svjedoci su prijavili"

Saborska zastupnica Marijana Puljak oglasila se na društvenim mrežama nakon nezgode koja se dogodila na parkiralištu u Splitu.

Kako je navela, tijekom manevriranja vozilom unatrag i okretanja nehotice je oštetila drugo parkirano vozilo, pri čemu, unatoč uključenim senzorima, ni ona ni njezin suprug nisu primijetili niti osjetili kontakt.

Policija ju je, kako tvrdi, kontaktirala naknadno, nakon što su svjedoci prijavili događaj. Puljak ističe da je dala sve potrebne podatke te najavljuje kako će preuzeti odgovornost, podmiriti nastalu štetu i platiti propisanu kaznu.

„Iskreno mi je žao zbog ove situacije i neugodnosti koju sam prouzročila vlasniku vozila“, poručila je.

Dodala je i kako smatra da je, kako u politici tako i u životu, važno priznati pogrešku, čak i kada je nenamjerna, te snositi odgovornost za vlastite postupke.