Marijana Puljak Krstuloviću Opari: "Veliki kulturnjak, koji je kulturu prodao Kerumu (doslovno)..."

Saborska zastupnica Stranke Centar Marijana Puljak iskoristila je raspravu o tehničkim izmjenama zakona o konzervatorskim poslovima u Zagrebu kako bi upozorila na problem zaštite kulturne baštine u Hrvatskoj. Posebno je istaknula situaciju na splitskom Marjanu, koji je, prema njezinim riječima, "dvostruko zaštićen, a sustavno devastiran".

Puljak je naglasila da, iako su izmjene zakona važne za završetak obnove nakon potresa i provedbu obveza iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, pitanje očuvanja kulturne baštine daleko nadilazi same rokove i administrativne procedure. Na njezine primjedbe reagirao je bivši gradonačelnik Splita i HDZ-ov saborski zastupnik Andro Krstulović Opara.

Njegov govor u Saboru prenosimo u cijelosti:

"Klub Hrvatske demokratske zajednice će potvrditi i podržati, kao i svi ostali, prijedlog zakona koji će se izmijeniti – izvrstan zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, kojega smo, ako se sjećate, kolege, donijeli krajem prošle godine, upravo u 12. mjesecu.

Ova dopuna je potrebna budući da su se stekli uvjeti za preuzimanje kvalitetnih, vrijednih ljudi i konzervatora iz Gradskog zavoda za zaštitu spomenika, koji su svih ovih godina vrijedno i kvalitetno radili. Govorim kao bivši konzervator i s iskustvom čovjeka koji je radio u malom konzervatorskom odjelu izvan glavnog grada – uvijek smo s ljubomorom gledali kolege u Zagrebu koji imaju puno veće plaće, bolja sredstva i bolje razumijevanje od strane tadašnjih vlasti.

Razlog zašto sam ovo spomenuo jest prijelazno razdoblje u kojem će jedan dio kolega iz Zagrebačkog gradskog zavoda za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara preći u Ministarstvo vanjskih poslova, u Ministarstvo kulture i medija, a jedan dio neće, jer su plaće.

Konzervatori rade beskrajno važan posao u Republici Hrvatskoj. Njih treba, zbog sve manjeg broja onih koji se prihvaćaju tog posla, dodatno nagraditi. Znam, proračun je gotov, teško je sada išta izmijeniti, ali molim da već prilikom sljedeće godine, gospođo državna tajnice, prenesete to ministrici, a vjerujem da će i svi klubovi dati potporu, kako bi se omogućio kvalitetniji status konzervatora diljem Hrvatske.

Jer bez konzervatora ne možemo ništa. Često se pojedinci u vlastima, lokalnim vlastima, pokušavaju opravdati nekim svojim nečinjenjem, perući ruke, i kažu: „To su nam konzervatori krivo kazali.“ Oni su pod velikim pritiskom, uvijek su za nešto krivi, ali zapravo su čestiti ljudi koji kvalitetno rade svoj posao.

I ukoliko mi nećemo cijeniti njihov posao na adekvatan način, ne možemo niti očekivati da kulturna dobra budu zaštićena onako kako zakon predviđa. I zbog toga je ovaj prelazak vrhunskih kolega iz Zagrebačkog zavoda za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i prirode u Ministarstvo dobitak za Ministarstvo i za vrijednu upravu koja okuplja velik broj konzervatora, ali isto tako ukazuje na moguću opasnost i potplaćenost naših kolega. Molim da nađete načina da ih se zadrži u toj službi jer ti ljudi to zaslužuju.

Mnogo je tema danas ovdje bilo izrečeno. Sve što se govorilo. Iskoristila se prigoda da se govori i o nedavnim prosvjedima u Rijeci, Zadru, Puli i Zagrebu o neadekvatnom financiranju, kako neki misle.

I govorilo se o Marjanu. Moji kolege su ovdje u Splitu govorili na patetičan način o tome kako Vlada ništa ne radi po pitanju zaštite Marjana. Bili su ovdje na vlasti četiri godine i nisu se usudili niti donijeti plan upravljanja i gospodarenja Marjanom.

Nisu obnovili niti jednu crkvicu na Marjanu, a dobri ljudi i Ministarstvo kulture su u njihovo doba obnovili četiri crkvice na Marjanu: Svetog Nikolu u Velikom Varošu, crkvicu Betlem, Svetog Juru na punti Marjana i Gospu od Sedam Žalosti.

Niste dali vlast. Gospođa Puljak je čak zabranjivala dolazak vozilima stručnjacima i građevinarima koji su obnavljali te crkvice. Toliko o vašem brzom djelovanju na Marjanu.

Mogu vas podsjetiti: pogledajte obnove u Zagrebu. Država je preuzela ogroman dio novca, znanja i ovih konzervatora koje sada prebacujemo u obnovu svih crkava.

Jedina crkva koju je trebalo obnoviti jest Crkva Krista Kralja na Mirogoju, i to nisu uspjeli napraviti. Ali katedrala se obnavlja, Sveti Frane na Gornjem gradu je obnovljen, Sveti Blaž se obnavlja, završava se Palmotićeva, Sveti Vinko Paulski se završava, obnavlja se Sveta Katarina i niz drugih crkava.

To su odradili ovi konzervatori koji zaslužuju dobru plaću i veliki interes i zalaganje Ministarstva kulture. Riječ je o vrlo važnoj temi i o izuzetno vrijednim ljudima.

Što se tiče baštine koju su spominjali ljudi iz Mosta: jeste li slučajno pogledali u Klovićeve dvore, s vrhunskom izložbom 1100. godina Hrvatskog Kraljevstva? Koju su napravili hrvatski stručnjaci i koju je financirala ova država? Za dva-tri dana bit će otvorena u Splitu, u Arheološkom muzeju, fenomenalna izložba posvećena splitskim saborima, financirana od Ministarstva.

Tako, kada iznosite kritike da Vlada ne brine o našoj baštini, pogledajte malo šire, nemojte biti selektivni, gledajte razborito i realno. Hvala vam lijepo."

Odgovor Marijane Puljak

Ubrzo nakon toga Marijana Puljak, saborska zastupnica stranke Centar, odgovorila je bivšem gradonačelniku i saborskom zastupniku Andri Krstuloviću Opari.

"S velikim kulturnjakom, koji je kulturu prodao Kerumu (doslovno), nemam što raspravljati. To dosta govori o njegovoj brizi za kulturna dobra našeg grada", odgovorila je Puljak.