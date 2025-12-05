Marijana Puljak u Saboru: "Marjan je kulturno dobro, a pretvoren je u ilegalno naselje"

Saborska zastupnica Stranke Centar Marijana Puljak iskoristila je raspravu o tehničkim izmjenama zakona vezanim uz konzervatorske poslove u Zagrebu kako bi upozorila na stanje zaštite kulturnih dobara u Hrvatskoj – s posebnim naglaskom na splitski Marjan, koji je, kako je istaknula, „dvostruko zaštićen, a sustavno devastiran“.

Iako je najavljena izmjena zakona, važna za dovršetak obnove nakon potresa i provedbu obveza iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Puljak je poručila da je pitanje kulturne baštine mnogo šire od rokova i reorganizacije.

"Marjan je jedno od najvrjednijih kulturnih područja u Hrvatskoj"

Puljak je podsjetila da je poluotok Marjan upisan u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao kulturni krajolik (Z-6401), ali i da je park-šuma zaštićena još od 1964. godine. Riječ je, naglašava, o prostoru iznimne slojevitosti – od arheološke baštine i srednjovjekovnih crkvica do židovskog groblja, secesijske arhitekture i povijesnih šetnica.

U zaštićenom području nalaze se i brojna pojedinačna kulturna dobra, poput crkvica sv. Jeronima, sv. Nikole i sv. Jurja, židovskog groblja, meteorološke stanice te zgrada Zoološkog vrta.

„To je kulturno dobro koje bi trebalo biti ponos Hrvatske“, kazala je Puljak.

"150 bespravnih objekata i desetljeća ignoriranja rješenja"

Unatoč toj razini zaštite, Marjan je – upozorila je – godinama pretvaran u ilegalno naselje.

Prema podacima koje je iznijela, na tom području nalazi se više od 110, a po procjenama Društva Marjan čak oko 150 bespravnih objekata. Doneseno je 67 rješenja o uklanjanju, ali gotovo nijedno nije provedeno.

„To nije samo devastacija kulturnog dobra i park-šume. To je, prema Kaznenom zakonu, niz kaznenih djela koja se godinama toleriraju“, poručila je, podsjećajući na članak 212. Kaznenog zakona koji propisuje zatvorsku kaznu za gradnju protivno propisima na zaštićenim područjima.

Posebno je prozvala Državni inspektorat, na čijem je čelu godinama bio sada uhićeni glavni državni inspektor Andrija Mikulić.

„Upravo u njegovu mandatu pravomoćna rješenja o uklanjanju ostaju mrtvo slovo na papiru“, istaknula je.

Kritika Ministarstva: „To nije odgovor državne dužnosnice“

Puljak je nezadovoljnim ocijenila i odgovor Ministarstva kulture, istaknuvši da je državna tajnica na pitanja o Marjanu kazala kako je „čitala o Marjanu“, da „konzervatori izlaze na teren“ te da joj zastupnici mogu „prijaviti sporni predmet“.

„To je odgovor koji dajete građaninu koji šalje mail u ured, a ne odgovor državne dužnosnice odgovorne za sustav zaštite kulturnih dobara Republike Hrvatske“, rekla je Puljak, dodavši da su podaci o bespravnoj gradnji javno dostupni i da institucije odavno imaju sve informacije potrebne za postupanje.

„Ako se zakon ne provodi na Marjanu, kako očekivati da se provodi drugdje?“

Naglasila je kako je problem duboko sistemski te da povjerenje građana u institucije ovisi o jednakom provođenju zakona u cijeloj državi.

„Ako se ni na Marjanu, koji je zaštićeno kulturno dobro, ne provode rješenja, kako onda građani mogu vjerovati da će se zakon poštovati bilo gdje drugdje?“ upitala je.

„Kulturna baština se ne štiti riječima nego djelima“

Iako je tehničku izmjenu zakona najavila kao podrživu, svoj govor zaključila je upozorenjem da zakoni nemaju vrijednost ako ih institucije ne provode.

„Možemo mi precizirati rokove i organizaciju, ali ako se zakon ne provodi jednako u Zagrebu, Splitu i ostatku Hrvatske, imamo problem koji nijedna tehnička izmjena ne može riješiti“, rekla je.

„Kulturna baština se ne štiti riječima. Štiti se djelima“, poručila je Puljak, istaknuvši da će nastaviti zahtijevati jednaku i dosljednu zaštitu kulturnih dobara u cijeloj zemlji.