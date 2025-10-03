Marijana Puljak: "Kerum je pravi vladar i gradonačelnik Splita, a upropastio je sve što je dotaknuo"

Marijana Puljak oglasila se nakon vijesti da Kerum postaje predsjednik Nadzornog odbora tvrtke Žnjan.

"Predstavljamo vam pravog vladara i gradonačelnika Splita. Dame i gospodo, najveći politički trgovac u gradu i županiji, Željko Kerum.

Vraća se na velika vrata, preko Šute koji mu drži skale. Dok smo mi ljude birali kroz javne natječaje i po znanju, Šuta se vraća starim obrascima političke trgovine. Mi nismo dijelili fotelje politički podobnim ljudima od kojih se očekuje da rade za stranku, a ne za grad. Birali smo stručnost i sposobnost, a ne stranačku iskaznicu.

Ono što gledamo danas nisu promjene nego povratak na stare tvorničke postavke političke trgovine. Na čelo najvećeg splitskog projekta vraćen je njezin kralj, Željko Kerum, čovjek koji je upropastio sve što je dotaknuo. Pitam se samo, hoće li Žnjan d.o.o. završiti kao i Kerum d.o.o., u stečaju", napisala je Puljak na Facebooku.