Tinejdžer optužen za ubojstvo i zlostavljanje polusestre tijekom obiteljskog krstarenja

Šesnaestogodišnjak je optužen kao odrasla osoba za zlostavljanje i ubojstvo svoje osamnaestogodišnje polusestre tijekom obiteljskog krstarenja u studenom prošle godine, objavili su tužitelji. Američko ministarstvo pravosuđa navodi da je tinejdžer "seksualno zlostavljao i s namjerom ubio" Annu Kepner dok se brod Carnival Horizon nalazio u međunarodnim vodama, prenosi Index.

Polubrat, čiji identitet vlasti nisu objavile, prvotno je bio optužen kao maloljetnik. U međuvremenu je optužnica prekvalificirana te ga se sada kao odraslu osobu tereti za teško ubojstvo i tešku seksualnu zlouporabu. Anna Kepner bila je navijačica koja je u svibnju trebala maturirati u srednjoj školi na Floridi. Prema riječima njezine obitelji, željela se priključiti vojsci.

Njezino tijelo pronađeno je ispod kreveta u brodskoj kabini, umotano u deku i prekriveno prslucima za spašavanje, izvijestio je ABC News. Ured medicinskog istražitelja okruga Miami-Dade utvrdio je da je uzrok smrti "mehanička asfiksija".

Polubratu prijeti doživotna kazna

Anna i njezin polubrat putovali su s više članova obitelji, uključujući oca i pomajku. Na brodu su bili i Annini baka i djed. "Svi smo se odlično zabavljali", izjavila je njezina baka Barbara Kepner za ABC News krajem prošle godine.

"Ne mogu shvatiti zašto bi itko želio nauditi mom djetetu", dodala je. Baka i djed opisali su odnos između Anne Kepner i njezine polubraće i polusestara kao sretan, dodavši kako kod njih ne postoji "polu" odnos.

"Mi smo svi obitelj. Da, jesmo miješana obitelj, ali mi tako ne funkcioniramo", rekao je djed Jeffrey Kepner."Naša je dinamika takva da smo svi jednostavno jedna obitelj", izjavio je. Ako bude osuđen, polubratu prijeti kazna doživotnog zatvora, priopćilo je Ministarstvo pravosuđa.