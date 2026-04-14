Joško Jeličić pojavio se u emisiji na štakama, otkrio je što mu se dogodilo

Bivši hrvatski reprezentativac, a danas stručni komentator, Joško Jeličić, gostovao je u novoj epizodi Podcast Inkubatora koja se emitirala u ponedjeljak. U emisiji se pojavio na štakama, što je zabrinulo voditelja emisije, kao i neke gledatelje.

No, ubrzo je otkrio što mu se dogodilo.

'Znaš ono kad krene - krene... Dakle, prije dva mjeseca sam operirao Ahilovu tetivu i to drugi put nakon 25 godina. Sve mi je bolje, međutim nedostaje mi trening, nedostaje mi hodanje u Maksimiru i zapravo sve ono što normalan čovjek treba', rekao je.

'Ne znam koja je ovo već operacija, tako da naučio sam se nositi s tim. Treba biti strpljiv, a imam puno više vremena za neke pametnije stvari. Volim poslušati podcaste, volim slušati pametnije od sebe. Prema tome, mislim da pametno trošim svoje vrijeme kojeg sada ima puno više s obzirom na to da sam limitiran kretanjem', dodao je.

Jeličić rijetko govori o svom privatnom životu pa mnogi ne znaju tko je njegova samozatajna supruga niti kako izgleda. Poznato je da se zove Žana, u braku su više od 30 godina i imaju trojicu sinova, piše Story.