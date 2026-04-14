Split domaćin natjecanja u brzom slaganju Rubikove kocke

Ovog vikenda, 18. i 19. travnja, u Osnovnoj školi Skalice održat će se prvo službeno WCA natjecanje u speedcubingu u Splitu, odnosno brzom slaganju Rubikove kocke i srodnih slagalica.

Natjecanje će okupiti 63 natjecatelja iz čak 12 država, koji će se natjecati u ukupno 12 različitih disciplina. Organizator događaja je Udruga Speedcubing Hrvatska.

Program počinje oba dana u 9 sati ujutro, a održavat će se u školskoj sportskoj dvorani. U subotu su na rasporedu discipline poput većih Rubikovih kocki (5x5x5, 6x6x6, 7x7x7), kao i Megaminx, 3x3x3 jednoručno, Pyraminx, Skewb, Sat i Square-1. Nedjelja je rezervirana za najatraktivnije discipline – 4x4x4, 2x2x2 i klasičnu Rubikovu kocku 3x3x3.

Ulaz na natjecanje je besplatan, a organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da dođu i uživo prate ovaj zanimljiv i dinamičan događaj.