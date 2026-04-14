Pokrenuta obnova crkve u Studencima: Mještani i vjernici pozvani da se uključe donacijama i podrškom

U Studencima je pokrenuta obnova župne crkve sv. Ilije, a radovi su već u tijeku. Iz župe su uputili javni poziv mještanima, ali i svima koji su na bilo koji način povezani s ovim krajem, da se uključe i pomognu dovršetak projekta.
Kako ističu, riječ je o zahvatu koji zahtijeva značajna financijska sredstva, zbog čega je svaka donacija dobrodošla. Građani mogu pomoći izravno donacijama u crkvi prije ili nakon svetih misa, uplatom na župni račun ili putem internetskog bankarstva, dok je za druge oblike pomoći moguće kontaktirati župnika.
Osim materijalne potpore, naglašava se i važnost zajedništva lokalne zajednice u realizaciji projekta. Inicijativa je usmjerena na očuvanje sakralne baštine i uređenje prostora koji ima važnu ulogu u svakodnevnom životu mještana.
Iz župe zahvaljuju svima koji će se uključiti u ovu akciju, ističući da će upravo zajednički angažman biti ključan za uspješan završetak obnove.