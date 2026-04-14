NK Primorac briljirao: Zlato za 2011. godište, medalje u ukupno tri generacije

Ovog vikenda NK Primorac ostvario je odlične rezultate, osvojivši tri medalje u tri različita godišta.

Generacija 2013. osvojila je treće mjesto, generacija 2012. drugo mjesto, dok je generacija 2011. briljirala osvojivši prvo mjesto.

Posebno se istaknula momčad 2011. godišta koja pod vodstvom trenera Jure Babića već niže zapažene uspjehe. Tako su i ovoga puta, na turniru Cataleya Cup u Zadru, osvojili prvo mjesto i još jednom pokazali svoju kvalitetu i izvan granica županije.

Važno je istaknuti kako su igrali i protiv jakih protivnika, među kojima je bio i Udinese, te dokazali da rad, srce i zajedništvo vode do vrhunskih rezultata.