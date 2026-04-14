Čvor Mandalina napokon otvoren za sav promet

Danas, 14. travnja, u jutarnjim satima za sav promet u punom opsegu otvorilo se novoizgrađeno denivelirano raskrižje čvora Mandalina na državnoj cesti DC8, čime je napokon završena jedna od važnijih faza prometnog rasterećenja tog dijela grada Šibenika.

Dugoočekivano raskrižje napokon je pušteno u promet. Strpljenje se isplatilo za mnoge vozače koji u Šibenik svakodnevno putuju iz smjera Primoštena, a novim raskrižjem provozali smo se i mi.

HAK i dalje moli vozače za pojačani oprez dok se ne priviknu na novu regulaciju prometa, posebno pri uključivanju s pristupnih rampi na glavnu trasu.

Podsjetimo, otvorenje čvora Mandalina u punom obujmu kasnilo je gotovo godinu dana. Problemi oko dovršetka i puštanja u promet nastali su zbog pravnog spora, odnosno neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na manjem dijelu zahvata – konkretno, zbog petnaestak metara nogostupa. Situacija je u međuvremenu razriješena nakon što su Hrvatske ceste kao investitor i HAK kao vlasnik spornog zemljišta postigli nagodbu, piše ŠibenikIN.

Kako je ranije pojasnio zamjenik gradonačelnika Danijel Mileta, dodatne poteškoće proizlazile su i iz zakonskih procedura.

– Naši zakoni ne poznaju parcijalno puštanje u rad i izdavanje dozvola. Promet u samom parteru već je bio pušten, no za nadvožnjak je netko morao potpisati puštanje u rad, a to nitko nije htio bez uporabne dozvole. Često se postavlja pitanje zašto su radovi započeli prije rješavanja svih imovinsko-pravnih odnosa, no praksa pokazuje da je učinkovitije takve stvari rješavati pred kraj radova nego odgađati cijeli projekt. Nije prvi put da radovi počinju prije potpunog rješavanja tih odnosa, a cilj je da građani što prije dobiju sigurno i kvalitetno raskrižje – kazao je Mileta.

Otvaranjem čvora Mandalina očekuje se smanjenje prometnih gužvi te sigurnije i učinkovitije prometovanje za sve sudionike u prometu.