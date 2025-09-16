Marijana i Ivica Puljak slave 30 godina braka: “Zvijezde su se tako posložile, a mi se još uvijek slažemo”

Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak na Facebooku je podijelila emotivnu objavu povodom velike obljetnice – trideset godina braka sa suprugom Ivicom Puljakom. “30 godina mlađi i (skoro) toliko kila lakši. Zvijezde su se ovako posložile na nebu taj dan, a mi se još uvijek slažemo”, napisala je uz podsjetnik na 16. rujna 1995., kada su jedno drugome rekli sudbonosno “da”.

Njihova priča započela je u studentskim danima na splitskom FESB-u, gdje su se upoznali kao mladi studenti. Ivica, rođen 27. kolovoza 1969. u Splitu, tada je već živio za fiziku i znanstvena istraživanja, dok je Marijana, rođena 19. kolovoza 1971., koračala svojim putem u svijetu računarstva i informatike. Sudbina ih je spojila u vrijeme kada su sanjali o budućnosti, a 1995. odlučili su je graditi zajedno.

Tijekom tri desetljeća zajedničkog života izgradili su i obitelj. Imaju troje djece – sina Tomu te kćeri Ivu i Emu – koje su često isticali kao najveći ponos i smisao svog života. Dok javnost o njima najčešće sluša u političkom kontekstu, njihova je svakodnevica puno šira: roditeljski izazovi, obiteljski ručkovi i potraga za vremenom samo za njih dvoje.

Puljkovi su kroz godine balansirali između privatnog i javnog života. Ivica je izgradio karijeru profesora i znanstvenika, a svojim je sudjelovanjem u istraživanjima na CERN-u i otkriću Higgsova bozona ušao u svjetsku znanstvenu povijest. Marijana je u međuvremenu prošla put od bankarskog sektora do aktivizma i politike, gdje je danas prepoznatljivo lice u Saboru.

Ipak, iza ozbiljnih uloga stoji bračni par koji se često zna našaliti i podsjetiti na jednostavne stvari. Ivica je u jednom razgovoru priznao da se u Marijanu zaljubio – na satu matematike. “Sjedila je u dvorani A1, i to je bio trenutak kad sam znao”, rekao je tada. Te male anegdote, koje su sami podijelili, možda najbolje otkrivaju zašto njihova priča traje već tri desetljeća.

Obitelj i međusobna podrška uvijek su im bili na prvom mjestu. Dok se njihovi javni životi vrte oko politike, znanosti i projekata, u privatnom životu, kako su znali reći, najviše cijene slobodu, poštovanje i zajedničke trenutke.