Marijana i Ivica Puljak kuhali za beskućnike, evo što su im spremili

Marijana Puljak pohvalila se kako je sa suprugom Ivicom kuhala večeru za korisnike prihvatilišta za beskućnike udruge Most u Splitu.

- I ove su godine ekipe Centra u ožujku kuhale večere za korisnike prihvatilišta za beskućnike udruge Most u Splitu. Dio je to akcije O La La koja u Splitu traje evo 15 godina, svaku večer jedna splitska obitelj ili ekipa kuha za 30-ak korisnika prihvatilišta i tako im osigura topli obrok. Večeras je naša ekipa bila na redu, Neno je donio pite iz Tri pite materine, Ivica i ja smo spremali juhu od poriluka i mrkve, mramorni kolač i sirnice - napisala je na Facebooku.