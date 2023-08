MARIJAN ČELAN "Za opsadno stanje u predškolskim ustanovama odgovoran je isključivo gradonačelnik Puljak"

Prije samo nekoliko mjeseci svjedočili smo pompoznim izjavama gradonačelnika Puljka kako će Grad omogućiti upis u vrtiće i jaslice za sve one koji se prijave. Da se ne bi shvatilo kao zabuna ili nenamjerno pretjerivanje, na tome je inzistirao mjesecima. Nova vrtićka godina je odmah pred vratima, a rezultata još nema, čime se Grad Split istaknuo kao najveći fenomen u cijeloj Hrvatskoj. Uz još jedno opravdanje o „kompleksnosti procesa upisa“ čuli smo posljednju najavu – mjesta u vrtićima će biti za sve prijavljene KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE i STARIJI SU OD 3 GODINE. Između sve djece i one djece koji ispunjavaju uvjete, kao i svih koji se prijave i svih onih prijavljenih koji su stariji od 3 godine je jako velika razlika. Što se dogodilo s tim pompoznim najavama? Što je s našom djecom jasličkog uzrasta? Što je s pedagoškim standardima koji će se očigledno kršiti na svakom koraku? Sve su to pitanja na koja vjerojatno ni nećemo dobiti odgovor od osobe koja je u ovom trenutku najodgovornija za cijelu tu situaciju, a to je gradonačelnik Puljak. Gradonačelnik očito smatra kako to nije njegova briga, a kao da je prvi put da je nešto rekao pa ekspresno porekao?Ono što je jasno jest da će već od početka rujna jedine žrtve gradonačelnikovih nerealnih i pompoznih najava biti naši najmlađi koji neće dobiti razinu odgoja i obrazovanja koja je propisana standardom, djelatnici u dječjim vrtićima koji će biti rastegnuti na sve strane i koji im to neće biti u mogućnosti pružiti i svi roditelji koji su do zadnjeg dana polagali nade u te najave koje je gradonačelnik Puljak potpuno neodgovorno davao.Jasno je da je gradonačelnik Puljak u svojim pokušajima skretanja pozornosti od vlastitih političkih neuspjeha i sukoba s vlastitim partnerima i suradnicima iskoristiti sve što mu se nađe pred nosom. Nadali smo se da postoji granica i da za te ciljeve neće koristiti djecu i njihove roditelje koji panično traže mjesto u vrtiću, ali smo se prevarili. Za „opsadno stanje“ koje će vladati splitskim predškolskim ustanovama početkom nove vrtićke godine odgovoran je jedino i isključivo gradonačelnik Puljak i njegovi suradnici. Moramo spomenuti da bi situacija bila i kudikamo gora da nije bilo privatne inicijative pojedinaca u našem gradu koji su uložili novce i proširili kapacitete u vrtićima koji se nalaze u privatnom vlasništvu.Ovome prilažem i kratki isječak mog pitanja upućenog gradonačelniku Puljku na sjednici Gradskog vijeća. Rezime postupka upisa u splitske vrtiće je taj da je upisano manje od 50% prijavljene djece, da je gotovo polovica djece "ispod crte" ispunjavala uvjete poziva, a da je većina neupisane djece jasličke dobi. Nakon prvog kruga upisa bilo je vidljivo da u splitskim vrtićima (pridržavajući se propisanih standarda) nije ostalo nijedno slobodno mjesto!

Posted by Marijan Čelan on Saturday, August 26, 2023