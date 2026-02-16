Marelja komentirao ždrijeb: "Možemo se nadati prolazu u četvrtfinale"

U Zagrebu je obavljen ždrijeb osmine finala vaterpolskog Eurokupa. Jug Adriatic osiguranje igrat će protiv crnogorskog Primorca iz Kotora, a Jadran protiv mađarskog Szolnokija. I Dubrovčani i Splićani će prve utakmice igrati u gostima, a uzvratne kod kuće.

U četvrtfinalnoj fazi Lige prvaka zagrebačka Mladost igrat će u skupini B protiv mađarskog Ferencvaroša, njemačkog Hannovera i talijanskog Pro Reccoa. U skupini A su talijanska Brescia, srpski Novi Beograd, španjolska Barceloneta i grčki Olympiacos. Po dvije najbolje momčadi će izboriti završni turnir.

Trener Jadrana Jure Marelja komentirao je ždrijeb:

"Mađarski Szolnokija je protivnik po mjeri Jadrana, momčad koja je suvereno osvojila prvo mjesto u svojoj skupini, momčad koja igra dobro u Mađarskom prvenstvu. Međutim, nikako nisu neprelazan protivnik. Dapače, mislim da se u ove dvije utakmice možemo nadati prolazu u četvrtfinale. Klasičan predstavnik Mađarske škole vaterpola, momčad koja može kada ima dan pobijediti svakoga. To su pokazali puno puta i u Mađarskom prvenstvu. Bit će zanimljivo pogledat njihov sutrašnji susret protiv BVSC. Pravu sliku o njima ćemo počet krojit već od sutra, tako da polako počinju pripreme", kazao je.

Prve utakmice osmine finala na rasporedu su 25. veljače, a uzvratne 7. ožujka