Mare Uštipak u leopard uzorku stigla na kongres u Split, ona i Joško Stella su zaljubljeni do ušiju

Na 5. Kongresu obiteljskog smještaja, koji se danas i sutra održava u hotelu Radisson Blu Resort & Spa u Splitu, među uzvanicima su se pojavili i Mare Uštipak i njezin partner Joško Stella.

Mare je pažnju privukla upečatljivim izdanjem u leopard uzorku, dok je Stella stigao u službenom tonu, no njihov dolazak nije prošao nezapaženo.

Par se upoznao sasvim slučajno, a njihova je priča s vremenom prerasla u ozbiljnu vezu.

„Kad je Joško Stella stigao s ekipom na snimanje u moju kuću, nisam ni sanjala da će se iz toga izroditi jedna kvalitetna veza. Snimali smo video, ja sam ih ugostila, smijali smo se i zezali, a Joško je tada rekao kako bih se ja svidjela njegovoj materi“, ispričala je Mare ranije.

Prisjetila se i svog odgovora: „Ma ja bih se svidjela svačijoj materi“, rekla je kroz smijeh. Nakon toga uslijedio je poziv na Ultru, dopisivanje i – kako kaže – ljubav koja se dogodila spontano.

„Jako mi je bitno da me on podržava i sluša. Nikad nisam mogla vjerovati da će mi Bog jednog dana podariti ovakvu ljubav. Nismo je tražili, sama se dogodila. Prigrlili smo je i uživamo“, kazala je, a s njom se složio i Stella.

Kongres na kojem su se danas pojavili održava se pod temom „E-iznajmljivač – od domaćina do poduzetnika“ i okuplja ključne dionike sektora obiteljskog smještaja. Organizator je Hrvatska udruga obiteljskog smještaja (HUOS), uz suorganizatora Udrugu obiteljskog smještaja Istre, pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta te u partnerstvu s Hrvatskom turističkom zajednicom.

Dok su sudionici raspravljali o digitalizaciji i razvoju obiteljskog turizma, Mare i Joško pokazali su da su poslovni angažmani i privatna sreća kod njih – barem zasad – u skladnoj ravnoteži.