Marca: Taj prekrasni starac, hrvatski velikan i lik za povijest

Luka Modrić oduševio je svjetsku javnost impresivnom partijom za pobjedu Hrvatske kod Nizozemske (4:2) nakon produžetaka u polufinalu Lige nacija. Posebno ga slavi Marca. Najčitaniji španjolski list i inače je slab na Realovu legendu, ali nakon ovakve utakmice jasno je i zašto.

"Hrvatski genij i na pragu 38. godine nastavlja biti odlučujući igrač svoje Hrvatske. Odigrao je cijeli meč u kojem su čak tri od četiri gola Hrvatske njegovi. Prvo je izborio penal iz kojeg je zabio Kramarić. Modrić je u toj situaciji pokazao svoju veličinu. Premda je kapetan i vođa te odličan izvođač penala, poštovao je hijerarhiju pucača penala, po kojoj je u Hrvatskoj prvi Kramarić. S poda je pokazao da on uzme loptu i opali s 11 metara, prenosi Index.

Cijela igra Hrvatske prolazi kroz njegove kopačke i on ne prestaje to raditi neobično lijepo za njegovu starost. On je ključna ličnost hrvatske povijesti i sada traži prvi naslov za nogometnu reprezentaciju svoje zemlje. Do tamo je doveo Hrvatsku tako što je u produžecima prvo gol namjestio, a zatim iz penala zabio. Napustio je teren u 119. minuti praćen ovacijama navijača Nizozemske, čiju je reprezentaciju sjajnom predstavom upravo izbacio. Lik iz povijesti nogometa."

