Manji požar u stanu u Makarskoj ulici, intervenirali splitski vatrogasci

Splitski vatrogasci imali su jednu intervenciju u posljednja 24 sata, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

U ponedjeljak u 13:24 sati zaprimljena je dojava o požaru hrane u posudi na štednjaku u stanu u Makarskoj ulici u Splitu. Na intervenciju su izašla dva vatrogasna vozila s ukupno devet vatrogasaca, a požar je brzo stavljen pod kontrolu bez težih posljedica.

Osim ove intervencije, vatrogasne postrojbe s područja Splitsko-dalmatinske županije sudjelovale su i u nekoliko tehničkih i logističkih ispomoći. U Kaštel Sućurcu u 9:27 sati zabilježena je ispomoć hitnoj medicinskoj službi, dok su u Trogiru tijekom dana vatrogasci pružali ispomoć hitnoj službi te sudjelovali u izvlačenju teretnog vozila koje je zapelo u blatu.

Prema službenim podacima, u promatranom razdoblju nije bilo većih požara niti događaja s težim posljedicama.