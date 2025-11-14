Manjak profesora i dalje veliki problem u školama, svaki šesti nastavnik matematike nije kvalificiran za taj posao

Profesori matematike deficitarno su zanimanje. Budućim učiteljima učionice i zbornice nisu baš atraktivna radna mjesta zbog zahtjevnog školovanja i neatraktivnih primanja koja su znatno konkurentnija u privatnom sektoru.

Škole u cijeloj zemlji i dalje muku muče s nedostatkom kadra. Gotovo svaki šesti nastavnik matematike u Hrvatskoj nije kvalificiran za posao koji radi, a to je samo jedan od sličnih alarmantnih podataka koji upozoravaju na probleme u nastavi.

Prosječna neto plaća nastavnika kreće se od 1500 do 2200 eura u srednjim školama, dok je u osnovnim stotinjak eura manja.

"Ja mislim da je stvar politike koja će na neki način promijeniti stav prema općenito nastavnicima, a onda i stemovima, odnosno matematičarima pa će možda i tako više ljudi biti zainteresirano ostati u školi. Nije da njih nema kad završe svoje fakultete, ima ih, međutim, oni odu u neka zanimanja, odnosno neke poslove koji su više plaćeni", ustvrdio je pomoćnik ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje i viši savjetnik za matematiku Vesko Nikolaus, prenosi HRT.

Manjak motivacije

Matematika nije bauk. Nastavnici, učitelji i studenti razmjenom iskustva kako brojeve pretočiti u razumijevanje žele učenike potaknuti da zavole matematiku

"Učenicima, bilo to roditelji, prijatelji, susjedi ili netko već nametne to mišljenje da je matematika od njih traži jako puno vježbe i jako puno truda, učenicima se to naravno ne sviđa. Njima su brojevi kao brojevi dosadni, a s brojevima se zapravo jako puno toga može i na jako kreativan način može doći do velikog znanja", rekla je studentica Učiteljskog fakulteta u Puli Nikol Modrušan.

U elektrostrojarskoj varaždinskoj školi u svakoj generaciji ima barem petero nadarenih učenika, kažu profesori. No, problem je motivacija.

"Učenici prije 20-ak godina su bili spremniji posvetiti se tome, satima raditi, vježbati zadatke. Sadašnje generacije ipak ne u tolikoj mjeri. Makar oni koji su nadareni, oni koji imaju volje uvijek nađu načina, kazala je učiteljica matematike u Elektrostrojarskoj školi Varaždin, Tatjana Plantak.