"Mama daj pare…": Prevaranti u Splitu uzeli 72 tisuće eura od starice

Brzom reakcijom policije pronađen je novac koji je 86-godišnjakinji ukraden u telefonskoj prijevari, a dvije osobe – 51-godišnja državljanka Ukrajine i 41-godišnji državljanin Mađarske – uhićene su i nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predane pritvorskom nadzorniku.

Riječ je o nizu prijevara i pokušaja prijevara s identičnim modusom: poziv navodnog "liječnika" koji tvrdi da je član obitelji u bolnici te da je hitno potrebno donijeti novac ili zlato.

Kako su 86-godišnjakinju naveli da preda 72.000 eura

Prema policijskim navodima, 21. siječnja 2026. oko 14 sati u Splitu, 86-godišnjakinju je nazvala nepoznata osoba koja se predstavila kao doktor iz bolnice. Rekao joj je da je kći teško ozlijeđena nakon pada te da im treba čak 95.000 eura za lijek "kako joj ne bi amputirali nogu". Oštećena je dobila uputu da novac stavi u plastičnu vrećicu i preda ženskoj osobi koja će doći po njega. U vrećicu je stavila 72 tisuće eura i predala ih 51-godišnjakinji ispred zgrade, dok se 41-godišnjak nalazio u blizini.

Nakon preuzimanja novca, osumnjičeni su napustili područje Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Policijski službenici PU splitsko-dalmatinske su ih, temeljem operativnog rada, odmah stavili pod nadzor. Zajedničkim postupanjem s kolegama iz PU zadarske uhićeni su na području Zadra i dovedeni u PU splitsko-dalmatinsku.

Kod njih je pronađen otuđeni novac koji će biti vraćen oštećenoj, navodi policija.

Pokušali prevariti još dvije starije osobe u Splitu – nisu uspjeli

Istraživanjem je utvrđeno i da su istom metodom pokušali prevariti još dvije osobe u Splitu. Dana 20. siječnja 2026. 74-godišnjakinju je nazvao navodni doktor tvrdeći da mora zbog liječenja sina sakupiti zlato i novac za operaciju. Kada je rekla da nema toliko, u pozivu je čula i glas ženske osobe koja je tražila da "posluša doktora". Oštećena je prekinula razgovor i tako spriječila prijevaru.

Idućeg dana, 21. siječnja u 11.48 sati, pokušali su prevariti 89-godišnjakinju kojoj je rečeno da mora predati čak 170.000 eura za liječenje kćerke. Kad je posumnjala i rekla da nema novca, čula je ženski glas koji je govorio: "Mama daj pare, slušaj doktora, mama pomozite mi". Poziv je prekinut nakon što je u razgovor uključen suprug oštećene.

Trag vodi i do Virovitice: Žena sumnjičena za prijevaru i ranije

Policija navodi i da postoji osnovana sumnja da je 51-godišnjakinja 9. siječnja 2026. u Virovitici, zajedno s nepoznatim muškarcem, počinila kazneno djelo prijevare: nakon telefonskog poziva “liječnika” o navodnoj ozljedi sina i hitnoj operaciji, od oštećene je uzela 4 tisuće eura i zlatni nakit.

Uhićenjem osumnjičenih spriječena je mogućnost da nastave s ovakvim kaznenim djelima, no policija još jednom upozorava građane na oprez. Ako dobijete ovakav poziv – stanite, promislite i pokušajte provjeriti informaciju kroz članove obitelji ili izravnim kontaktom s osobom za koju se tvrdi da je u bolnici. Posebno apeliraju da se o ovakvim prijevarama informiraju stariji članovi obitelji, jer su upravo oni najčešće mete, a počinitelji znaju biti uporni i zvati više puta.