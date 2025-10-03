Malteški medij objavio identitet poginulih kod Senja. Evo tko su oni

Četiri osobe s Malte poginule su u četvrtak poslijepodne kada je vozilo u kojem su se nalazile sletjelo s ceste i završilo u moru kod Senja. Nesreća se dogodila oko 16:20 sati na dionici ceste između Rijeke i Senja, kada je vozač izgubio nadzor nad automobilom u jednom zavoju. Vozilo je udarilo u dvije zaštitne ograde, nakon čega je s visine od oko 70 metara palo u more.

Prema informacijama portala MaltaToday, poginuli su Jeremy Gambin i Kevin Bonnici, dok identitet dviju preminulih žena još nije službeno potvrđen. Riječ je o dva malteška para koji su proglašeni mrtvima na mjestu nesreće.

Istraga u tijeku

Hrvatske vlasti pokrenule su istragu kako bi se utvrdile okolnosti ove teške prometne nesreće. Za sada nije poznato je li do gubitka kontrole nad vozilom dovela neprilagođena brzina, tehnički kvar ili neki drugi uzrok.

Reakcija malteških vlasti

Malteška vlada obaviještena je o tragediji i identitetima žrtava. Očekuje se da će u narednim danima pružiti potporu obiteljima poginulih.