Maloljetnik u Splitu pokušao ubiti policajca i ukrao vozilo, određen mu je istražni zatvor

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu pokrenulo je istragu protiv maloljetnika rođenog 2007. godine zbog sumnje na pokušaj teškog ubojstva policijskog službenika te neovlaštenu uporabu tuđeg vozila. Osumnjičeniku je određen istražni zatvor, izvijestio je DORH.

Prema navodima tužiteljstva, 3. prosinca, oko 22:45 sati, maloljetnik je na splitskom području napao policajca rođenog 1966. godine, nakon što ga je zaustavio i zatražio da se predstavi. Postoji sumnja da zbog psihičke bolesti u tom trenutku nije bio svjestan posljedica svog postupka niti mogao kontrolirati svoje djelovanje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Mladić je nožem zadao policajcu više uboda, nanijevši mu ozljede opasne po život. Tragediju je spriječio dolazak druge osobe, a život policajca spašen je zahvaljujući hitnoj liječničkoj intervenciji.

Osim pokušaja ubojstva, maloljetnik se sumnjiči da je istoga dana neovlašteno uzeo tuđe motorno vozilo kako bi se njime privremeno koristio. Na prijedlog Županijskog državnog odvjetništva, sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je osumnjičeniku istražni zatvor.

Splitski policajac Ante Križan nalazi se na liječenju u KBC-u Split, a prema posljednjim informacijama znatno mu je bolje. Iz bolnice su potvrdili da je policajac budan, u kontaktu i odvojen od respiratora te da nastavlja zahtjevno liječenje.