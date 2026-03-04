Maloljetnik u Hrvatskoj iskorištavan da prosi

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakinjom i 37-godišnjakom zbog sumnje da su počinili kazneno djelo trgovanja ljudima nad maloljetnikom.

Sumnja se da su osumnjičeni, zajednički i po prethodnom dogovoru, od početka siječnja do 2. ožujka 2026. godine, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi i protivno međunarodnom pravu, zloupotrijebili psihičko stanje i mentalno zdravlje maloljetnika. Budući da maloljetnik nije bio sposoban donositi odluke uz punu prosudbu, osumnjičeni su kod njega stvorili odnos ovisnosti i nadzora.

Iskorištavajući takav odnos, osumnjičeni su maloljetnika poticali i prisiljavali na prosjačenje na području Zagrebačke županije. Novac koji je maloljetniku davao građani osumnjičeni su uzimali i međusobno dijelili, čime su sebi pribavili neutvrđenu imovinsku korist.

Unatoč situaciji, maloljetnik je potražio pomoć i kucanjem na vrata jednog građanina iz Zagrebačke županije uspio ga potaknuti da se obrati policiji.

Nakon provedbe kriminalističkog istraživanja i privođenja osumnjičenih, maloljetnik je stavljen pod zaštitu sukladno Protokolu za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima.

Po dovršetku istrage, osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.