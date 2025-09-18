Maloljetnik teško ozlijeđen u padu s električnog romobila

Jučer, 17. rujna oko 18,40 sati u Vodicama u ulici Magistrala, dogodila se prometna nesreća u kojoj je maloljetni vozač električnog romobila teško ozlijeđen.

Prema policijskom očevidu nesreća se dogodila kada je maloljetnik upravljao električnim romobilom, dok je na romobilu nepropisno prevozio 18-godišnjaka kojom prilikom su nosili zaštitne kacige. Krećući se električnim romobilom nepropisno kolnikom, dolaskom neposredno pred kružni tok uslijed kočenja gubi nadzor nad osobnim prijevoznim sredstvom i zajedno s istim padaju na kolnik.

U Općoj bolnici u Šibeniku maloljetniku su konstatirane teške tjelesne ozljede te je nakon ukazane liječničke pomoći pušten na kućnu njegu.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv maloljetnika bit će podnesen optužni prijedlog.

Sudjelovanje električnim romobilom u prometu

Romobilom ne smije upravljati osoba koja u organizmu imaš više od 0.5 promila, koja je pod utjecajem droga ili pod utjecajem lijekova koji utječu na sposobnost vožnje.

Na električnom romobilu može se prevoziti samo osoba koja upravlja tim vozilom. Mora upravljati romobilom tako da se ne umanjuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi sudionici u prometu, a osobito ne smije skidati istodobno obje ruke s upravljača, pridržavati se za drugo vozilo, prevoziti, vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu.

Noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti vozači električnih romobila moraju biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom. Također mora noću i danju u uvjetima smanjenje vidljivosti na električnom romobilu biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani.

Također podsjećamo da vozač električnog romobila ne smije ostaviti romobil bez nadzora na prometnim površinama za kretanje vozila i pješaka, već samo na za to posebno uređenim i označenim mjestima.

Pozivamo sudionike u prometu da radi svoj sigurnosti i radi sigurnosti drugih poštuju prometne propise.