Maloljetnik pogođen hicem iz vatrenog oružja

Jučer 2. veljače oko 23.15 sati u Ulici Vrtni put na Peščenici, na ulici, nekoliko osoba najprije se verbalno, a potom i tjelesno sukobilo. Tijekom sukoba, zasad nepoznati počinitelj iz vatrenog je oružja ispalio nekoliko hitaca, pri čemu je jedno zrno pogodilo maloljetnika u natkoljenicu.

Liječnička pomoć maloljetniku i četirima osobama, 52-godišnjakinji uz još troje maloljetnika, pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđeni.

Kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti je u tijeku, izvijestila je nadležna PU.