Maloljetnik bez kacige pao s električnog romobila, teško je ozlijeđen

Maloljetnik je teško ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se dogodila jučer u Kutini, kada je pao s električnog romobila kojim je upravljao, javlja PU sisačko-moslavačka.

Do nesreće je došlo jučer, 22. rujna, oko 10:30 sati u Ulici hrvatskih branitelja. Kako navodi policija, maloljetnik je vozio električni romobil po nogostupu te je u jednom trenutku izgubio nadzor i pao na asfaltiranu podlogu.

Prilikom pada zadobio je teške tjelesne ozljede, koje srećom nisu opasne po život. Prevezen je u sisačku Opću bolnicu gdje mu je pružena liječnička pomoć. Policija ističe kako tijekom vožnje nije koristio zaštitnu kacigu.

Zbog počinjenih prekršaja, protiv maloljetnog vozača slijedi podnošenje optužnog prijedloga nadležnom Općinskom sudu. O događaju je obaviješten i Hrvatski zavod za socijalni rad.