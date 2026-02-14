Maloljetnik bez dozvole vozio motocikl kroz pješačku zonu, čeka ga gotovo 3.000 eura kazne

U petak, 13. veljače u 16.46 sati u Biogradu Ulici Šetalište Mihe - Mihovila Klaića policijski službenici Policijske postaje Biograd zaustavili su motocikl bez registarskih oznaka kojim je u pješačkoj zoni, označenoj prometnim znakom, upravljao maloljetnik prije stjecanja prava na upravljanje.

Daljnjom kontrolom utvrđeno je da je motociklu isteklo važenje prometne dozvole.

Zbog počinjenih prekršajima iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, nakon prekršajne obrade provedene uz nazočnost skrbnika, policija protiv maloljetnika podnosi optužni prijedlog nadležnom sudu uz novčanu kaznu od 2.970,00 eura i izrečenu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom A2 kategorije u trajanju od 3 mjeseca.