Maloljetnik (16) na mopedu bez registarske oznake i kacige, policija reagirala

Jučer, 30. ožujka 2026.godine oko 18.40 sati tijekom kontrole prometa policijski službenici su na području Šina uočili mlađu mušku osobu na mopedu koji tijekom vožnje nije nosio kacigu. Svjetlosnim i zvučnim signalima izdana mu je naredba da se zaustavi.

Policijski službenici su utvrdili da mopedom na kojemu nije bilo registarske oznake, upravlja maloljetnik (rođ.2010) koji je upravljao mopedom bez položenog vozačkog ispita, odnosno prije stjecanja prava na upravljanje.

Pozvan je roditelj koji je upoznat s događajem, a protiv maloljetnika će biti nadležnom općinskom prekršajnom sudu podnesen optužni prijedlog zbog počinjenja tri prometna prekršaja. O događaju će biti izviješten Hrvatski zavod za socijalni rad.

Moped je oduzet, a s obzirom na to da su na njemu uočene preinake broja šasije, u odnosu na to provest će se istraživanje.